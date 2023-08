Der Stadtverkehr Friedrichshafen erfindet sich neu

38 ganz neue Busse, darunter sieben Elektrobusse, 30 Prozent mehr Fahrleistungen, neue Takte und auf einigen Linien bis 24 Uhr unterwegs, sonst bis 21 Uhr. Und Kluftern, Markdorf und Oberteuringen werden ganz neu und umfangreich an das Busnetz angebunden. Was sich im Stadtverkehr zum 1. Januar 2024 tu, lesen Sie HIER.

Heiße Arbeitsplätze, volle Notaufnahme: Lindau im Hitzestress

Feuerwehrleute schwitzen in ihrer Montur, in der Notaufnahme ist viel los und Bauarbeiter fangen früher an: Der Sommer kam in der zurückliegenden Woche mit voller Wucht zurück und es war richtig heiß. Die Temperaturen kletterten über die 30–Grad–Marke und sorgten für Hitzestress. Wie sich das in Lindau ausgewirkt hat, lesen Sie HIER.

Gefahren auf den Straßen: Hier lauern sie in und um Kehlen

An den besagten Stellen hat es schon „Beinahe–Unfälle“ und tatsächliche Kollisionen gegeben. Auch im Gemeinderat waren die Gefahrenstellen schon Thema. Was die Gemeinde nun diesbezüglich unternehmen will, erfahren Sie HIER.

Familientrio produziert regionales Superfood

Alles fing mit der Faszination für Leinöl an. Das wollte Sybille Wilke gerne selbst herstellen. Die ersten Versuche schlugen fehl. Doch Wilke und ihre Neffen, die sie unterstützen, ließen sich nicht entmutigen. Inzwischen verschickt das Tante-Neffen-Gespann wöchentlich rund 100 Liter. Mehr über die drei und ihr Öl lesen Sie HIER.

Neues und Bewährtes: Das bieten Kleinbrauer in der Region - mit Video

Die Region hat viele kleine Brauereien mit besonderen Bieren zu bieten. In Tettnang, Kressbronn und Lindau gibt es unterschiedliche Erfolgsrezepte. Warum dabei auch die Jahreszeiten eine wichtige Rolle spielen, erfahren Sie HIER.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Diplom-Braumeister Fritz Tauscher ´steuert die dritte und letzte Hopfengabe bei Diplom-Braumeister Fritz Tauscher ´steuert die dritte und letzte Hopfengabe bei

Exoten auf dem Obstteller gibt es längst auch „von hier“

Die Landwirte aus Lindau und in der Region bauen eine paradiesische Vielfalt an Obst, Gemüse und Salaten an. Immer häufiger wachsen dabei Exoten wie Pfirsiche, Kiwis, Auberginen und Melonen auf den Feldern und in den Obstwiesen. Einen Ausflug auf den Spuren mediterraner Früchte am Bodensee finden Sie HIER.