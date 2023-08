Kunde wollte weniger zahlen: Gehörloser Schreiner zieht vor Gericht

Wenn der Schreiner Manfred Schädler auf einer Baustelle ist, läuft vieles geräuschlos ab. Braucht er von einem Kollegen einen Hammer, dann macht er mit seinem Arm eine Hammerbewegung. Der Schreiner ist gehörlos. Sein Handwerk beeinträchtigt das nicht.

Trotzdem weigerte sich vor einiger Zeit ein Kunde, der Firma, für die er arbeitet, die komplette Rechnung für einen Auftrag zu bezahlen. Für einen Arbeiter mit Behinderung zahle er keinen Facharbeiterlohn, argumentierte der Kunde. Das hat Manfred Schädler so geärgert, dass er vor Gericht gezogen ist. Wie der Fall ausgegangen ist, schildert Julia Baumann HIER.

Junge Frau mit Behinderung „stört“ beim Kulturufer

Eine Besucherin des Kulturufers fordert die Mutter einer jungen Frau mit Behinderung auf, sich woanders hinzusetzen, sie fühle sich gestört. Redakteur Ralf Schäfer hat HIER aufgeschrieben, wie die Antwort darauf ausfiel.

Nächtlicher Lärm durch Jugendliche - Anwohner haben die Nase voll

Der Platz vor der Tiefgarage in der Tettnanger Grabenstraße ist ein beliebter Treffpunkt. Eine Gruppe junger Erwachsener hält sich fast jeden Abend dort auf - oft bis in die frühen Morgenstunden. Was die Anwohner konkret so sehr stört - und was sie von der Stadt fordern, hat Linda Egger in DIESEM Text aufgeschrieben.

„Lernort Landshut“ entsteht in ehemaliger Flugzeugwerft

Die „Halle Q“ am Bodensee-Airport wird zur letzten Heimat des Wracks der 1977 entführten Maschine. Was der Besitzer des Hangars und der Unterstützerkreis dazu sagen, haben Martin Hennings und Florian Peking HIER zusammengefasst.

Nicht nur Menschen sind in Lindau auf Wohnungssuche - mit 360-Grad-Rundblick

Die Wohnungsnot in Lindau betrifft nicht nur Menschen. Auch heimische Vogelarten wie Mauersegler, Mehlschwalbe und Haussperling haben es derzeit nicht leicht auf ihrer Suche nach einem geeigneten Nistplatz.

Bei Sanierungsarbeiten an älteren Gebäuden werden immer wieder Nester oder Nistmöglichkeiten unwissentlich zerstört. Hermann Eger ist Architekt und Eigentümer eines alten Gebäudes auf der Insel. Stefanie Czuday hat sich mit ihm getroffen und HIER aufgeschrieben, warum sich denkmalgeschützte Häuser und Nistkästen nicht ausschließen — und warum Denkmalschutz nicht als Ausrede gilt.

Serie: Wohnen in Lindau Die große Immobilien–Recherche 2023 Wie ist die Immobilienlage in Lindau wirklich? Die Lindauer Zeitung hat Daten erhoben, die es bisher so nicht gab. HIER auf unserer Themenseite finden Sie dazu alle Artikel, Interviews, Datenanalysen und mehr.

Gewerbegebiet am Flughafen: Wenn es schnell gehen muss

So etwas kommt im Meckenbeurer Gemeinderat nicht häufig vor. Der Beweggrund für das „außergewöhnliche Vorgehen“ im Gremium hing auch mit langen Lieferzeiten zusammen. Was genau passiert ist und wie es um die Grundstücks-Vergabe steht, hat Roland Weiß HIER zusammengefasst.