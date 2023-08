Das waren die Top-Themen der Woche

Paragraph 13b gekippt - Bangen bei Häuslebauern am See

Das Bundesverwaltungsgericht hält einen Passus für rechtswidrig, der Bauen im Außenbereich vereinfacht hat, indem die Umweltprüfung unterbleiben konnte. Auch am Bodensee sind viele Gebiete betroffen - eine Stadt trifft es besonders hart. Roland Weiß hat die Städte und Gemeinden abgefragt und kam zu DIESEM Ergebnis.

Land zahlt 800.000 Euro für Miete und hat nichts davon

Der Landkreis hat ein Hotel zur Flüchtlingsunterbringung für 800.000 Euro gemietet, am Ende aber nichts davon gehabt, weil nie Flüchtlinge dort untergebracht wurden. Und der RP widerspricht dem damaligen Landrat zur Begründung dieser nutzlosen Aktion. Ralf Schäfer hat nachgehakt und berichtet HIER darüber.

Wie geht „tiergerechtes Schlachten“? Ein Besuch im Schlachthof in Überlingen

Schlachthöfe haben nicht den besten Ruf. Oft gibt es Negativschlagzeilen – Gute Arbeitsbedingungen? Tierwohl? Fehlanzeige. Der Schlachthof in Überlingen will es anders machen. Hier ist alles danach ausgerichtet, dass die Rinder und Schweine bis zuletzt so wenig Stress wie möglich haben. Das wirkt sich auch auf die Qualität des Fleischs aus. Der Chef des Schlachthofs erklärt, worauf es ankommt. Nachzulesen und zu sehen ist es HIER.

Was Hauseigentümer zum Heizungsgesetz wissen müssen

Noch ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nicht beschlossen. Aber die vielen Debatten und Diskussionen der vergangenen Wochen haben bei Eigentümern und Vermietern für Verwirrung gesorgt. Welche Auswirkungen das Heizungsgesetz für sie haben wird — und wie sie bei der energetischen Sanierung sparen können, hat Ronja Straub für DIESEN Artikel zusammengetragen - mit Video.

Serie: Wohnen in Lindau Die große Immobilien–Recherche 2023 Wie ist die Immobilienlage in Lindau wirklich? Die Lindauer Zeitung hat Daten erhoben, die es bisher so nicht gab. HIER auf unserer Themenseite finden Sie dazu alle Artikel, Interviews, Datenanalysen und mehr.

Tettnanger Schulklasse kraxelt auf die Zugspitze

Mit 20 Jugendlichen auf den höchsten Berg Deutschlands - manche ohne Wandererfahrung. Obwohl die Schüler sich auch für eine Reise nach Berlin hätten entscheiden können, wollten sie die anspruchsvolle Tour wagen. Der Klassenlehrer erklärt, warum es für die Jugendlichen um mehr als die sportliche Herausforderung ging. Linda Egger hat sich mit dem Lehrer über die Tour unterhalten und DIESEN Bericht verfasst.

Gemeinsames Gipfelfoto: Nach zwei Tagen und vielen Höhenmetern erreicht die Gruppe ihr Ziel. (Foto: Stefan Vieira )

Chance oder Risiko: Welche Auswirkungen hat eine Klinikreform auf Lindau?

Wirtschaftliche Probleme und Personalmangel: Viele Krankenhäuser sind am Limit. Die Krankenhausreform setzt nun auf Zentralisierung und Spezialisierung. Was bedeutet das für den Landkreis Lindau, in dem es zwei Kliniken gibt? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich mit der Mehrheit der Bundesländer auf Eckpunkte einer Klinikreform geeinigt. Sie soll die Finanzprobleme der Krankenhäuser lindern, berichtet Yvonne Roither HIER.