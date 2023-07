Schrille Sirene an der Bahnstrecke

Am Montagnachmittag ist der Bauzug vor Josef Würtz’ Garten in Weißensberg angekommen. „Seit zwei Stunden extreme Lautstärke“, sagt er. Doch was wirklich stört, ist nicht die Baustelle. Sie geht vorbei. Allerdings heulen im Minutentakt laute und schrille Sirenen auf — und das jeden Tag. Josef Würtz ist einer von vielen, die an der Bahnlinie zwischen Lindau und Weißensberg wohnen und sich gestört fühlen. Beim Eisenbahnbundesamt (EBA) sind Beschwerden eingegangen. Jetzt prüft das Bundesamt die Baustelle. HIER lesen Sie die ganze Geschichte.

KI aus Immenstaad für neues Verteidigungssystem

Der Airbus–Standort Immenstaad wird mehr und mehr zu einem Entwicklungszentrum für ein Verteidigungssystem der Zukunft: Ferngesteuerte Drohnen und unbemannte Flugzeuge begleiten dabei ein hochmodernes Mehrzweckkampfflugzeug im Rahmen eines cloudbasierten Kampfgeschwaders. Gerade hat das Bundesministerium der Verteidigung Airbus Defence and Space beauftragt, Künstliche Intelligenz für den Einsatz taktischer Drohnenschwärme zu entwickeln. Was sich genau dahinter verbirgt, ist HIER zu lesen.

Meckenbeuren macht mit beim E-Carsharing

Als dritte Gemeinde im Bodenseekreis springt Meckenbeuren auf ein Angebot der Firma deer aus Calw an und damit auf den Zug der gemeinschaftlichen Nutzung von Elektroautos auf. In Bahnhofsnähe wird es zwei Stellplätze und Ladepunkte geben, und die einfache Bedienbarkeit für die umweltfreundliche Fahrt von A nach B (und zurück) hat Bürgermeister und Räte überzeugt, wie HIER nachzulesen ist.

Gänsehautmomente und Hingabe

Kim ist traurig, weil ihre Freundin Laura sie ausschließt. Eine Situation, die jeden Tag irgendwo Realität ist. Was sich aber auf der Hinterbühne des Stadttheaters daraus entspinnt, findet (leider) nicht in der Realität statt. Entstanden ist ein bewegendes und mitreißendes Theaterspiel auf Basis des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint–Exupéry. Die inklusive Theatergruppe des Kannwas–Kollektivs und das Tanzhaus Lindau haben diese freie Bearbeitung des klassischen Stoffs hinreißend produziert. HIER lesen Sie die ganze Rezension zum Stück.

Sanierungsfall Medizin-Campus

Der Medizin-Campus Bodensee (MCB) mit Krankenhäusern in Friedrichshafen und Tettnang hat schon lange finanzielle Probleme. Ein Sanierungsplan muss her – auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Krankenhausreform. Unterstützen soll die Sana Kliniken AG, die dem MCB sogar einen zusätzlichen Geschäftsführer zur Seite stellt. Die Verantwortlichen erklären, was dieser Schritt für die Krankenhauslandschaft in der Region bedeutet. HIER lesen Sie den ganzen Text zum Thema.

Es gibt doch wieder ein Flieger Open Air in Tettnang

Eigentlich sollte das Open Air 2022 das letzte dieser Art sein. Doch Hardy Huber hat nochmal seine Kontakte in die Musikwelt spielen lassen und holt wieder Rock–Größen nach Tettnang. Im September wird es auf dem BayWa-Areal wieder eine Rockmusik der Extraklasse geben, wie HIER zu lesen ist.