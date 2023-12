Das Theater Lindenhof entführt in die Filmwelt Marlene Dietrichs

Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Marlene Dietrich provozierte und verzauberte mit ihren Auftritten die ganze Welt. Im Stück möchte Regisseurin Lotte mit ihrer Tingeltangel-Theatergruppe und mit ihrer Freundin Mathilde in der Hauptrolle das Stück „Marlene Dietrich in Hollywood“ inszenieren. (Foto: Wolfgang Schmidt )

In zwei Aufführungen, am Mittwoch, 6. Dezember, und am Donnerstag, 7.

Veröffentlicht: 03.12.2023, 19:28 Von: sz