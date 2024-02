Das steht im Schulmuseum auf dem Programm

Das Schulmuseum Friedrichshafen bietet bis Ostern noch ein vielfältiges Programm für alle Generationen: Eine mittelalterliche Lesung, ein Workshop zur Buchmalerei, „Abenteuer Mittelalter“ für Kinder und mehr werden in der Mitteilung angekündigt.

Ein Erlebnis verspricht die „Kostümlesung: Satire und Gemshorn“ mit Hartmut Semmler am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr. Als Mönch verkleidet liest er aus der mittelalterlichen Gesellschaftssatire „Flucht eines Gefangenen“ vor, einer vergnüglichen Erzählung aus dem 11. Jahrhundert. Dazu spielt er auf historischen Blasinstrumenten. Passend serviert der Freundeskreis Schulmuseum Punsch und warmen Met. Die musikalische Lesung dauert etwa 60 Minuten. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Dienstag, 19. März, um 17 Uhr lädt die Museumsleiterin Friederike Lutz zu einer intensiven Auseinandersetzung ein. Bei der Direktorinnenführung „Schule unterm Hakenkreuz“ zeigt sie auf, wie die Propaganda des Nationalsozialismus auch die Schule durchdrang. Denn, warum die totalitäre Ideologie des Nationalsozialismus so erfolgreich sein konnte, das lässt sich unter anderem am System Schule und an der Freizeitgestaltung zeigen. Die Führung ist eine Kooperation mit der Volkshoschule Friedrichshafen, der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 07541/203-3434 möglich.

In den Osterferien können alle Menschen ab acht Jahren eine alte Kunst selbst ausprobieren: Beim Workshop „Safrangelb und Ultramarinblau - Farbwerkstatt Buchmalerei“ am Samstag, 23. März, von 14 bis 18 Uhr stellen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer selbst Farben für die Buchmalerei her. Anschließend lernen sie nach mittelalterlichen Vorlagen und Anleitungen den richtigen Umgang mit diesen Farben und setzen eigene Malereien um. Die Kursleitung hat Illustratorin Anna Vogel. Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf zwölf Euro inklusive Materialien. Anmeldung sind unter [email protected] oder zu den Öffnungszeiten telefonisch unter 07541/203-55610 möglich.

Speziell für Kinder ist die Erlebnisführung Abenteuer Mittelalter durch die Ausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ am Dienstag, 26. März, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Gemeinsam gehen die Kinder auf eine spielerische Zeitreise ins Mittelalter und erforschen, wie Kinder damals gelebt haben. Danach basteln sie Wappenschilder und Amulette, wie sie damals vor Krankheiten und Geistern schützen sollten. Die Führung ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet und kostet fünf Euro inklusive Materialien. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bei den offenen Führungen können die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sich die Schule im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Sie finden statt am Donnerstag, 21. März, sowie an den Sonntagen, 10. und 24. März, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr. Die Führungen sind im Eintritt enthalten. Details und weitere Termine finden sich auf www.schulmuseum.friedrichshafen.de.