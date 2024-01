Schon seit dem offiziellen Startschuss der Fasnet am 11. November sind auch im Bodenseekreis wieder die Narren los. Die Hochphase der fünften Jahreszeit steht bevor und überall in der Region ist einiges geboten.

In unserer großen Übersicht finden Sie die wichtigsten Termine der Hexen, Hopfennarren, Seegockel und all den anderen bunten Gestalten, die unsere Fasnet so einzigartig machen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Friedrichshafen:

Dreikönig, 6. Januar, 18.30 Uhr: Hexenerweckung der Buchhornhexen in Hofen

Dreikönig, 6. Januar, 20 Uhr: Gschellabstauben im Graf-Zeppelin-Haus

Samstag, 20. Januar, 18 Uhr: Jugendball im Bahnhof Fischbach

Samstag, 3. Februar, 20 Uhr: Bürgerball der Seegockel im Graf-Zeppelin-Haus

Sonntag, 4. Februar, 13.30 Uhr: Seniorenfasnet im Graf-Zeppelin-Haus

Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr: Hexentaufe der Buchhornhexen am Hexenbrunnen in Hofen

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 13 Uhr: Rathaussturm und Narrenbaumstellen auf dem Adenauerplatz

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr: Zunftball in der Gockelwerkstatt

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 14:30 Uhr, Lottenweiler Dorffasnet

Freitag, 9. Februar, 14 Uhr: Kinderball im Graf-Zeppelin-Haus

Freitag, 9. Februar, 19 Uhr: Brauchtumsabend im Rahmen des ANR-Freundschaftstreffens im Graf-Zeppelin-Haus mit Jubiläum 75 Jahre Buchhornhexen

Samstag, 10. Februar, 7 Uhr: Närrisches Wecken im Stadtgebiet

Samstag, 10. Februar, 13.30 Uhr: Großer Narrensprung durch die Häfler Innenstadt im Rahmen des ANR-Freundschaftstreffens

Samstag, 10. Februar, 20.30 Uhr: Maskenball im Graf-Zeppelin-Haus

Rosenmontag, 12. Februar, 18:30 Uhr: Rosenmontagsball im Graf-Zeppelin-Haus

Dienstag, 13. Februar, 20 Uhr: Kehraus mit Gockelmetzgern im Graf-Zeppelin-Haus

Aschermittwoch, 14. Februar, 10 Uhr: Geldbeutelwäsche am Lindenbrunnen zu Hofen

Fischbach:

Dreikönig, 6. Januar: 22 Jahre Brunnisach-Hexen Fischbach. Hexenerweckung und -taufe auf dem Schulhof der Grundschule um 18 Uhr, Jubiläumsparty in der Festhalle ab 20 Uhr

Samstag, 13. Januar, 20 Uhr: „Bäfiball“, Eröffnungsball Fischbacher Fasnet in der Festhalle Fischbach

Samstag, 3. Februar, 14 Uhr: Fischbacher Samstag, Umzug und Narrenbaumstellen

Ailingen:

Dreikönig, 6. Januar, 12 Uhr: Anschnellen in Lottenweiler

Dreikönig, 6. Januar, 17 Uhr: Gemeinsame Fasnetserweckung auf dem Ailinger Rathausplatz anlässlich 1250 Jahre Ailingen

Samstag, 13. Januar, 14:14 Uhr: Narrenbaumsetzen auf dem Dorfplatz in Berg

Samstag, 13. Januar, 19:30: Eröffnungsball in der Rotach-Halle

Samstag, 20. Januar, 14 Uhr: Narrenbaumsetzen am Ailinger Rathausplatz

Mittwoch, 24. Januar, 14 Uhr: Fasnetsmittag im Seniorentreff Ailingen

Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr: Oilinger Zunftball in der Rotach-Halle

Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr: Hemedglonkerumzug durch Lottenweiler

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr: Narrenbaumstellen in Lottenweiler

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr: Lottiball Reloaded in der Rotach-Halle

Freitag, 9. Februar, 14 Uhr: Kinderball im Gemeindehaus Berg

Freitag, 9. Februar, 19 Uhr: Hemdglonkerball in der Rotach-Halle

Samstag, 10. Februar, 18 Uhr: Jugendball in der Rotach-Halle

Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr: Kinderball in der Rotach-Halle

Dienstag, 13. Februar, 17 Uhr: Narrenbaumfällen mit Fasnetsbeerdigung auf dem Rathausplatz

Dienstag, 13. Februar, 17.30 Uhr: Narrenbaumfällen in Berg

Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr: Funkenabbrennen auf dem Funkenplatz in Lottenweiler

Ettenkirch:

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 17 Uhr: Narrenbaumstellen am Rathaus

Freitag, 9. Februar, 20 Uhr: Bürgerball im Bürgersaal

Sonntag, 18. Februar, 19 Uhr: Funkenfeuer auf dem Funkenplatz beim Hof Lehorn

Kluftern:

Dreikönig, 6. Januar, 17.30 Uhr: Fasnetserweckung auf dem Rathausplatz

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar: Schülerbefreiung und Rathaussturm ab 9 Uhr, Dorfumzug mit Narrenbaumstellen ab 14 Uhr

Raderach:

Freitag, 2. Februar, 20 Uhr: Wald-Schrat-Ball im Dorfgemeinschaftshaus

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 16 Uhr: Narrenbaumstellen am Rathaus

Tettnang:

Dreikönig, 6. Januar, 19 Uhr: Häsabstauben in der Zunftstube

Freitag, 12. Januar, 19 Uhr: Jubiläumsparty der Feuerhexen im Schlosspark

Freitag, 2. Februar, 14.30 Uhr: Kinderball im Gemeindezentrum St. Gallus

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr: Schlossball im Neuen Schloss

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 19 Uhr: Weiberball in der Turnhalle an der Weinstraße

Freitag, 9. Februar, 18 Uhr: Todernste Ratssitzung im Rathaus

Sonntag, 11. Februar, 19 Uhr: Hemedglonker und Mininarrennacht in der Innenstadt

Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr: Umzug durch die Innenstadt

Bürgermoos:

Dreikönig, 6. Januar, 15 Uhr: Kinderfasnet mit Umzug durchs Dorf

Freitag, 9. Februar, 18 Uhr, Dorffasnet mit Party im Pub 18

Sonntag, 18. Februar, 18.30 Uhr: Fackelumzug und Funkenabbrennen auf dem Sportgelände

Kau:

Freitag, 9. Februar, 8 Uhr: Dorffasnet

Obereisenbach:

Freitag, 19. Januar, 18 Uhr: Narrenbaumstellen

Samstag, 3. Februar: Dorffasnet

Eriskirch:

Sonntag, 7. Januar, 13.59: Kinderumzug in Mariabrunn

Freitag, 12. Januar, 17 Uhr: Narrenbaumstellen in der Neuen Mitte Schlatt

Langenargen:

Samstag, 13. Januar, 16 Uhr: Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz

Samstag, 13. Januar, 19 Uhr: Hexenparty im Festzelt am Uhlandsplatz

Sonntag, 14. Januar, 13.30 Uhr: Narrensprung Gumpiger

Donnerstag, 8. Februar, 16 Uhr: Fasnet auf dem Marktplatz mit Rathaussturm und Dorffasnetsball im Münzhof

Freitag, 9. Februar, 13.30 Uhr: Kinderumzug und -ball in der Festhalle

Dienstag, 13. Februar, 17.30 Uhr: Narrenbaumabsägen mit anschließendem Fasnetsvergraben in der Krone

Kressbronn:

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr: Geisternacht in der Festhalle

Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr: Griesebigger-Ball in der Festhalle

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr: HeimatneiderBall in der Festhalle

Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr: Umzug durch Kressbronn

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 14 Uhr: Kinderfasnet

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 17 Uhr: Narrengericht beim Rathaus

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 18.30 Uhr: Jugendball in der Festhalle

Freitag, 9. Februar, 18 Uhr: Hemedglonker-Umzug am Stellwerk

Immenstaad:

Dreikönig, 6. Januar, 12 Uhr: Einschnellen der Fasnet auf dem Xaver-Schwörer-Platz

Samstag, 13. Januar, 14 Uhr: Narrenbaumstellen der Katzenzunft in Kippenhausen

Freitag, 19. Januar: Jugendball im Winzerkär

Samstag, 20. Januar, 14 Uhr: Narrenbomstellen der Hennenschlitter auf dem Rathausplatz

Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar, 17 Uhr: Fasnetsspiel im Narrendorf

Donnerstag, 8. Februar, 5 Uhr: Schmotziger Dunschtig im Winzerkär

Sonntag, 11. Februar, 11.30 Uhr: Fasnetsmarkt im Narrendorf

Rosenmontag, 12. Februar, 14 Uhr: Kinderball im Narrendorf

Dienstag, 13. Februar, 11.30 Uhr: Narrenbaum fällen, Fasnetsausklang

Oberteuringen:

Freitag, 12. Januar, 19.20 Uhr: Traditionelle Johleerweckung

Freitag, 19. Januar, 18 Uhr: Jugendball im Saal des Gasthofs „Die Post“

Samstag, 27. Januar, 13 Uhr: Narrenbaumsetzen im Hof Keller Bitzenhofen

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 13.30 Uhr: Kinderball im Gasthof „Die Post“

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr: Hemdglonker in Hefigkofen

Freitag, 9. Februar, 9 Uhr: Schul- und Rathaussturm

Samstag, 17. Februar, 19 Uhr: Funkenabbrennen am Funkenplatz in der Weilerstraße Bitzenhofen

Neukirch:

Samstag, 27. Januar: Narrenbaumstellen um 16 Uhr und XXL Hexenball ab 19 Uhr

Sonntag, 28. Januar: Narrensprung

Freitag, 9. Februar, 10 Uhr: Schul- und Rathausbefreiung

Dienstag, 13. Februar, 11 Uhr: Fasnetsbegräbnis

Meckenbeuren:

Dreikönig, 6. Januar, 18.30 Uhr: Narrentaufe auf dem Schlossplatz in Brochenzell

Freitag, 12. Januar, 19 Uhr: Narrenbaumstellen mit anschließender Party in Senglingen

Samstag, 13. Januar, 20 Uhr: Eröffnungsball in der Humpishalle Brochenzell

Freitag, 19. Januar, 18.30 Uhr: Teufelstaufe der Narrenzunft Schussenteufel in der Karl-Brugger-Halle

Samstag, 20. Januar, 14.30 Uhr: Kehlener Dorffasnet mit Umzug und Narrenbaumstellen

Samstag, 27. Januar, 14 Uhr: Kinderball in der Humpishalle Brochenzell

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar: Schülerbefreiung in Brochenzell um 9.30 Uhr, in Meckenbeuren um 10.30 Uhr und Rathaussturm um 11 Uhr.

Gumpiger Donnerstag, 8. Februar, 18 Uhr: Hemdglonkerumzug, Narrenbaumstellen und Dorffasnet in Brochenzell

Samstag, 10. Februar, 20 Uhr: Humpisball in der Humpishalle Brochenzell

Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr: Narrensprung in Brochenzell

Markdorf:

Samstag, 27. Januar, 20 Uhr: Ball der Historischen Narrenzunft

Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr: Umzug durch die Innenstadt

Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr: Dreckkübelgschwätz mit Schlussball

Der Artikel wird laufend aktualisiert. Haben Sie weitere Fasnets-Termine? Dann schreiben Sie gern eine Mail an [email protected]