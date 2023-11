Kubatur als „echte Ansage“

Ein „echte Ansage, was die Kubatur betrifft“, das sagt Bürgermeister Johannes Henne über die neuesten Pläne der Gemeinde. Auf dem Gelände des alten Bauhofareals in Immenstaad könnte ein mächtiges Gebäude mit teilweise 18 Metern Höhe und 6400 Quadratmeter Geschossfläche entstehen. Büros, Praxen und Wohnungen sind geplant. Stadtplaner Helmut Hornstein (Überlingen) stellte in der Gemeinderatssitzung am Montag die Pläne, wie HIER nachzulesen ist, erstmals vor.

Dieser Youngster verkauft Oldtimer - für 40 Millionen Euro im Jahr

Ein Absolvent der Zeppelin-Uni hat eine Plattform gegründet, auf der Autos bis in die USA verkauft werden. Ohne Studium am Bodensee hätte es die Firma wohl nie gegeben, wie HIER zu lesen ist.

Welcher Mieter belebt die Lindauer Unterwelt?

Seitdem Bagger Öffnungen für Türen in die Gewölbekeller auf der Hinteren Insel gegraben haben, wird darüber spekuliert, wie es dort weiter geht. Was bekannt ist, ist in dem Artikel HIER zu sehen.

„Werde schlauer als dein Kind“- Tag der Medien als Nachhilfe für Eltern

Die Medienwelt entwickelt sich immer schneller. Eltern sind mit dem Umgang teilweise überfordert oder verunsichert. Wie der Tag der Medien helfen soll. Cybermobbing, Cybercrime, Sexting oder Sucht sind Sorgen von Eltern im Zusammenhang mit digitalen Medien. Die Kinder sind den Elten in der digitalen Welt oft einen Schritt voraus. Das sorgt bei Eltern für Verunsicherung, wie Sie HIER lesen können.

Rettung für bedrohte Arten ‐ Biologen wollen letzte Bestände erhalten

Im Tettnanger Hinterland gibt es noch ein paar seltene Vorkommen von Bachmuscheln und Steinkrebsen. Beide sind vom Aussterben bedroht. Doch noch gibt es eine Chance für sie. Biologen haben dafür Ideen entwickelt, um die Tiere zu schützen. Den ganzen Artikel lesen Sie HIER.

Ehepaar Dollak als neue Pächter im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren

Neue Gesichter gibt es nicht nur in der Vorstandschaft des TSV Meckenbeuren. Auch im Vereinsheim sind neue Pächter zu finden: Katharzyna und Martin Dollak sind seit 1. November in Nachfolge von Marcel Paul am Ruder, der im Frühjahr seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen angekündigt hatte. HIER geht es zur ganzen Geschichte.