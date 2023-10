Wie Betrüger den Traum vom Eigenheim ausnutzen

Viele Menschen haben den Traum von den eigenen vier Wänden - auch in Lindau. Das machen sich nun auch Betrüger zunutze und bieten Immobilien in den Portalen zu Schnäppchenpreisen an. Die Polizei gibt HIER Ratschläge, wie man sich vor der Betrugsmasche schützt.

Flüchtlingsunterkunft wird eingerichtet

Der Gemeinderat hat mehrheitlich gegen die Stimmen der CDU und eine Enthaltung aus Reihen der CDU für die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem Telekom-Areal in der Müllerstraße gestimmt. Wann das Haus bezugsfertig sein soll, lesen Sie HIER.

100 Jahre Radio haben auch die Region am Bodensee geprägt

Kleine Klitschen oder Technikriesen: Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte am See richtige Aufbruchstimmung. Zum Jubiläum gibt es viel zu sehen - und natürlich zu hören. Am Sonntag, 29. Oktober, ist das Elektronikmuseum in Tettnang mit einer Ausstellung zum Thema von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr dazu erfahren Sie HIER.

Hochzeit in den Bergen: Das sind die neuen Pächter der Lindauer Hütte

Das neue Pächterehepaar der Lindauer Hütte hat eine besondere Beziehung zur Hütte. Denn Nadja und Stefan Köberle aus Vandans durften in der Lindauer Hütte ausnahmsweise heiraten. Nun übernehmen sie die Hütte als neue Pächter und haben schon viele Pläne. Welche das sind, lesen Sie HIER.

Neben „Dampflok“ in Meckenbeuren nimmt öffentliches WC Gestalt an

Die Bauarbeiten haben am Bahnhofsnebengebäude in Meckenbeuren begonnen. Der Denkmalschutz spricht dabei mehr als ein „Wörtchen“ mit. Die Vorgeschichte reicht bis in D-Mark-Zeiten zurück - nun soll sie bald enden. Wann das „stille Örtchen“ Eröffnung feiern könnte, lesen Sie HIER.

Was soll der Krug im Uferpark? Künstler erklärt die Intention hinter dem Denkmal

Der riesige Bierkrug aus Bronze, der seit März am See in Friedrichshafen steht, sorgte für Aufsehen. Nun wurde das Geschenk aus der US-amerikanischen Partnerstadt Peoria feierlich eingeweiht. Dabei meldete sich auch der Schöpfer des Humpens zu Wort – HIER verrät er seine ungewöhnlichen Hintergedanken.