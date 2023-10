Wird Wohnen zum Luxus?

Monatelang haben wir recherchiert, Zahlen ausgewertet und mit Betroffenen gesprochen. Wie angespannt ist der Wohnungsmarkt in Lindau wirklich? Das große Online-Spezial können Sie HIER anschauen.

War es fahrlässige Brandstiftung?

In dem Gebäude mit dem charakteristischen Türmchen hat es gebrannt. Vieles deutet darauf hin, dass dort jemand heimlich gewohnt hat. Was bisher bekannt ist, lesen Sie HIER.

Mit 20 ein eigenes kleines Unternehmen führen

Moritz König und Hannes Burget haben vor drei Jahren als Schüler die Rentnerhilfe Bodensee gegründet. Jüngst hat das Start-up aus Friedrichshafen einen Preis gewonnen. Mehr über das Konzept und die Gründer erfahren Sie HIER.

VfB bringt Mega-Sportpark ins Spiel

Neue Halle, Umzug, Mega-Sportpark: Der VfB Friedrichshafen denkt gleich über mehrere große Lösungen für die Häfler Hallen-Misere nach. Im Moment sind die Aktiven des Vereins auf 16 Hallen in der Region verteilt. Lesen Sie HIER alle Hintergründe zu den Ideen.

In Beates Taschengalerie läuft der Räumungsverkauf

Für Inhaberin Beate Meier ist das Aus für ihren Laden in der Tettnanger Montfortstraße im Dezember keine leichte Entscheidung gewesen. Sie erklärt HIER, warum sie den Schritt geht und warum es keine Alternative gab.

Fachkräftemangel: Selbst in der Jugendarbeit bemerkbar

In Meckenbeuren kann eine 50-Prozent-Stelle im Jugendcafé nicht besetzt werden. Die Institution am Bahnhofsplatz gibt es seit 25 Jahren, und noch nie war ihre Anziehungskraft so hoch. Zugleich gibt es aber eine Kehrseite der Medaille, wie HIER zu lesen ist.