B31–Ausbau: Verkehrsminister fordert Umdenken und will DEGES einschalten

Zu groß, zu viele Eingriffe in die Natur, nicht rechtssicher: Winfried Hermann kritisiert im Gespräch mit „Schwäbische.de“ die vierspurigen Ausbaupläne für die B31 zwischen Immenstaad und Meersburg über die B1–Trasse. Der Verkehrsminister des Landes fordert ein Umdenken in der Sache hin zu einem dreispurigen Ausbau mit einer Tunnellösung für Hagnau. Außerdem will Hermann prüfen, die Projektmanagementgesellschaft DEGES einzuschalten. Mehr dazu erfahren Sie HIER.

Ein Fall von rassistischer Gewalt?

Feuerwehr und Polizei werden zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lindau gerufen. Das angebrannte Essen ist schnell gelöscht. Doch der Einsatz endet mit einem schweren Vorwurf: Die Polizei soll brutal gegen einen jungen Geflüchteten vorgegangen sein. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Söder auf Wahlkampf am Bodensee: Ministerpräsident umwirbt Apfelbauern

MIT VIDEOS: Der Bayerische Ministerpräsident eröffnet die Apfelsaison. Dafür kommt er am Mittwochmorgen nach Nonnenhorn. Nebenbei äußert er sich zu einem Gerücht im Dorf. Um was es sich dabei handelt, erfahren Sie HIER.

Regine Rist im Interview: „An Pflichtaufgaben führt kein Weg vorbei“

Tettnangs Bürgermeisterin zieht eine erste Bilanz zu ihrem Start ins Amt. Trotz der großen Pflicht-Investitionen will sie nach Wegen suchen, mit denen die Politik vor Ort Akzente setzen kann. Und auch sonst hat sie schon Pläne für Tettnang. Wie diese aussehen, haben Mark Hildebrandt und Linda Egger HIER für Sie zusammengefasst.

Einsturzgefährdet: Immenstaad sperrt Linzgauhalle bis Jahresende

Die Linzgauhalle in Immenstaad ist einsturzgefährdet und wurde bis auf Weiteres gesperrt. Stehendes Wasser auf dem Dach, eine durchnässte Wärmedämmung und Beschädigungen an der Deckenkonstruktion führten dazu, dass Baustatiker den Daumen senken mussten für das Gebäude. Schon am 18. September soll im Gemeinderat eine Entscheidung fallen, wie es weitergeht mit dem Gebäude. Lesen Sie HIER, was Alexander Tutschner bisher herausgefunden hat.

Meckenbeurer erhält keinen Deal für sein Hundeeis in „Höhle der Löwen“

Christian Scaletta aus Meckenbeuren konnte in der Sendung am Montag keinen Löwen überzeugen. Vor allem ein Punkt schreckte die Investoren ab. Scaletta berichtet, wie es hinter den Kulissen so zuging. Und er hat Pläne für die Zukunft, wie Linda Egger HIER berichtet.