Das sind die Top-Themen der Woche

Böllern an Silvester - ja oder nein?

Der Lindauer Stadtrat hat wegen extremer Silvesterfeuerwerke ein Verbot auf der Insel durchsetzen wollen - und ist damit gescheitert. Warum ein Verbot nicht so einfach durchzusetzen ist, diskutieren Ronja Straub und Timo Schoch in DIESER Podcastfolge. Den Text zum Nachlesen gibt es HIER.

Klimawandel, Überalterung, Wohnraummangel

In den vergangenen fünf Jahren hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ihren Bestand insbesondere durch Großprojekte in Allmannsweiler und im Fallenbrunnen um mehr als 300 neue Wohnungen aufgestockt. Dass der Fokus sich nun erstmal auf diesen Bestand richtet, obwohl die Nachfrage nach Wohnraum in Friedrichshafen nach wie vor deutlich größer ist als das Angebot, hat auch mit klimapolitischen Vorgaben und dem demografischen Wandel zu tun. Wie die SWG in die Zukunft gehen will, fasst Jens Lindenmüller HIER zusammen

Milde Feiertage: Für wen die vergleichsweise hohen Temperaturen gefährlich ist

Der Klimawandel macht sich auch über die Feiertage bemerkbar. Denn für Wetterexperte Roland Roth waren es die fünftwärmsten Weihnachtsfeiertage seit seiner Aufzeichnung aus dem Jahr 1968. Und auch bis Neujahr wird es nicht kälter. Das hat Auswirkungen nicht nur für den Bodensee und die Felchen, berichtet Ronja Straub in DIESEM Artikel.

Öffentliches WC soll ans alte Forsthaus kommen

Seit Jahren kämpfen Tettnanger Senioren für eine öffentliche Toilette in der Innenstadt. Nun könnte es endlich klappen, die Planungen laufen. Doch es gibt einen Haken bei dem Standort, wie HIER zu lesen ist.

Prägend an der Schussen: Roland Karl Weiß wird

Ein Ständchen durfte nicht fehlen: Zum 75. Geburtstag von Alt-Bürgermeister Roland Karl Weiß hat eine große Abordnung des Musikvereins Meckenbeuren aufgespielt. Und auch Georg Schellinger ließ es sich nicht nehmen, seinem Vor-Vor-Vorgänger im Amt zu gratulieren. Den ganzen Artikel gibt es HIER zu lesen.