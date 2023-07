Das sind die Top-Themen der Woche

Wie viele Ferienwohnungen gibt es in Lindau wirklich?

Die Recherche hat Wochen gedauert: Nächtelang haben wir auf unterschiedlichen Plattformen im Internet nach Ferienwohnungen gesucht, um sie dann alle einzeln mit Name, Größe und Adresse in eine Tabelle einzutragen. Ferienwohnungen, die nicht im Internet stehen, haben wir bei Spaziergängen durch die Stadtteile entdeckt. Die große Übersicht über die Ferienwohnungen gibt es HIER.

Langenargener stimmen für Bebauung einer Streuobstwiese

Eine knappe Mehrheit hat bei einem Bürgerentscheid in Langenargen für die Bebauung eines Grünzugs am Mooser Weg gestimmt. Jetzt muss allerdings erst einmal das Umweltschutzamt des Bodenseekreises die Umwandlung der geschützten Streuobstwiese in Bauland genehmigen. Was außerdem noch fehlt, sind konkrete Pläne, was dort gebaut werden und wer dort wohnen soll, wie Tanja Poimer HIER berichtet.

Alkohol, Angst, Gewalt: Tochter der getöteten Frau aus Markdorf sagt vor Gericht aus

Ein 48-jähriger Mann hat im Januar in einem Markdorfer Geschäft auf seine Frau geschossen. Diese starb kurze Zeit später am Tatort. Vor dem Landgericht Konstanz waren nun Angehörige von Täter und Opfer geladen. Aus ihren Aussagen geht hervor, dass der Angeklagte offenbar auch schon in der Vergangenheit gewalttätig war – und seiner Ex-Partnerin mehrfach ganz konkret mit dem Tod gedroht hatte. Florian Peking war bei der Gerichtsverhandlung dabei und berichtet HIER über den Prozess.

Stadt Tettnang will schadhafte Kieswege zeitnah instand setzen

Eine Kieswüste ist der Weg zwischen Neuhäusle und Iglerberg schon seit einiger Zeit. Das Problem: Die großen Steine erschweren Fahrten mit dem Fahrrad oder auch Rollern. Insgesamt sind die Arbeiten an drei Verbindungsstraßen missglückt: Eigentlich hätte sich die grobe Schotterschicht mit den Straßenschichten verbinden sollen, schreibt Mark Hildebrandt in DIESEM Text.

Ohne Wohnungen gibt es keine Arbeitskräfte

Ob in der Pflege, im Handwerk oder in der Industrie: Auch in Lindau sind Betriebe auf der Suche nach Fachkräften. Doch wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, ist der Wohnungsmarkt ein entscheidender Faktor. Wer will schon umziehen, wenn er dort mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Wohnung bekommt? Den ganzen Bericht gibt es HIER zu lesen.

Netto-Märkte im Umbruch - nur in Meckenbeuren ist er sichtbar

Bei dem Umbau nahe der Bundesstraße B30 in Reute steht nun das Datum für die Wiedereröffnung fest. Allerdings folgen zuvor noch sechs Wochen Schließzeit. Außerdem gibt es erste Hinweise, wie es mit der Filiale im Tettnanger Oberhof weitergehen soll. Ihre Türen sind seit Spätherbst geschlossen, berichtet Roland Weiß HIER.