Das sind die Top-Themen der Woche am Bodensee

Nach 32 Jahren: Neues Schild weist auf Badeverbot von 1991 hin

Am Freizeitgelände Seewiesen im Langenargener Schwedi steht seit Kurzem ein neues Schild, das deutlich macht: Hier ist Baden verboten. Der besorgniserregende Grund: eine Gesundheitsgefährdung aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung des (Bodensee-)Wassers. Was aber nicht unbedingt heißt, dass akut eine Gefahr droht, wie eine Nachfrage beim Landratsamt ergibt. Vielmehr gilt das Verbot bereits seit 1991. Doch erst jetzt gibt es das passende Schild dazu, berichtet Tanja Poimer HIER.

„Wir hatten Todesangst“: Urlauber über Sturmnacht auf dem Campingplatz

Der heftige Sturm hat Bäume auf Wohnmobile geworfen, Dachzelte zerrissen und Eisenstangen flogen über den Campingplatz. Währenddessen bangten Urlauber um ihr Leben. Bei manchen sitzt der Schock noch so tief, dass sie Konsequenzen ziehen, hat Ronja Straub für DIESEN Bericht herausgefunden.

Zoff um den Standort für den Wasserburger Funkmast geht weiter

Das Landeskriminalamt hat jetzt ein privates Grundstück gefunden. Die Gemeinde muss nun bei allem zuschauen. Dafür ist die Telekom im Boot. Die ganze Geschichte gibt es HIER zu lesen.

Was Balkonkraftwerke können

Sie sind nutzen die Energie der Sonne, um beispielsweise den Kühlschrank mit Strom zu versorgen und ihre Anzahl in der Bodenseeregion steigt: Mini-Solaranlagen. Lesen Sie HIER, was Balkonkraftwerke genau sind, was man bei der Installation beachten muss und ob man mit ihnen Stromkosten spart.

Nach Sturm im Vogelwald: SG Argental verzeichnet 25.000–Euro–Schaden

Das Punkrock-Festival im Argental musste wegen eines schweren Unwetters kurzfristig abgesagt werden. Nun steht der Verein vor einem Chaos: Kaputte Zelte und Bauzäune, Verträge mit Bands und Dienstleistern: Der Sturm war für den Festivalveranstalter SG Argental vernichtend. Wie es weitergeht, hat Mark Hildebrandt HIER zusammengefasst.

Waldschenke Brochenzell: Rettung kostet knapp eine Million Euro

Eine Initiative will das Traditions-Gasthaus mit einer Genossenschaft vor dem Abbruch retten. Doch das Ganze muss schnell gehen - und ob die hohe Summe tatsächlich zusammenkommt, ist noch fraglich. Was der Bürgermeister zu einer möglichen Beteiligung der Gemeinde sagt und wie es weitergeht, berichtet Linda Egger HIER.