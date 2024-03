Das Play-off-Finale ist das Ziel des VfB Friedrichshafen. Um das zu schaffen, ist eine gute Platzierung in der Hauptrunde der Volley-Bundesliga hilfreich. Nach Startschwierigkeiten ist das den Häflern gelungen. Wichtig war die Ankunft des kubanischen Mittelblockers José Israel Masso Alvarez: Mit ihm gewann Friedrichshafen 16 von 17 Saisonspielen. Schlussendlich ist der VfB auf Rang drei eingelaufen, vier Punkte hinter den Berlin Recycling Volleys und zwei Zähler hinter den Helios Grizzlys Giesen. Heißt: Friedrichshafen trifft im Play-off-Viertelfinale auf den Tabellensechsten.

Diesen Platz haben die SWD Powervolleys Düren belegt. Noch am letzten Spieltag der Hauptrunde (0:3 gegen Berlin) sind die Nordrhein-Westfalen von den WWK Volleys Herrsching überholt worden. Und deshalb sind sie nun im Play-off-Viertelfinale der Gegner des VfB Friedrichshafen. Die Serie (Modus „Best-of-Three“) startet am Freitagabend in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Zweites Spiel am Dienstag

Definitiv stattfinden wird auch die Begegnung vier Tage später. Am Dienstagabend stehen sich Düren und der VfB um 19 Uhr in der Arena Kreis Düren gegenüber. Falls nötig, dann steigt am Samstag, 23. März, um 20 Uhr das Entscheidungsspiel in der Spacetech-Arena.

Das Heimrecht für das Viertelfinale hat sich der VfB erspielt. Allerdings, sofern Berlin (gegen Karlsruhe) und Giesen (gegen Bitterfeld-Wolfen) ihre Duelle für sich entschieden, würden auf Friedrichshafen im Halbfinale mehr Auswärtsspiele warten.

Letztes Play-off-Duell im Jahr 2022

Für den VfB ist es die dritte Saison unter Trainer Mark Lebedew. Bisher traf er mit den Häflern einmal in den Play-offs auf Düren: 2022 zog Friedrichshafen nach drei Siegen (3:2, 3:0, 3:2) ins Bundesliga-Finale ein.

Die Viertelfinalpaarungen in der Volleyball-Bundesliga:

Berlin Recycling Volleys – Baden Volleys SSC Karlsruhe

Helios Grizzlys Giesen – VC Bitterfeld-Wolfen

VfB Friedrichshafen – SWD Powervolleys Düren

SVG Lüneburg – WWK Volleys Herrsching