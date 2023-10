Das New Jazzport Orchestra ist reif für James Brown

Das Jazzport-Festival begann am Donnerstag experimentell mit dem deutsch-israelischen Duo Loxodon Prism, und es endete am Sonntag mit dem 16-köpfigen New Jazzport Orchestra. Diese Mannstärke ist auch nötig, um die Stücke der beiden Meister-Arrangeure Thad Jones (1. Konzerthälfte) und Peter Herbolzheimer (2. Hälfte) aufzuführen.

Dass die Stücke von Thad Jones eine Wucht sind, verwundert nicht weiter ‐ allein schon weil er der Bruder des Schlagzeugers Elvin Jones war, über den die Geschichte kursiert, er habe vor Konzerten seine Trommeln am Boden festgeschraubt, damit sie unter seinem energievollen Spiel nicht von der Bühne fliegen.

In ihren Moderationen flechten Henry Altmann und Bigband-Leader Florian Loebermann ihr profundes Jazzwissen so ein, dass man die folgende Musik mit klügeren Ohren hört. Zum Beispiel die Auftakt-Nummer „Greetings and salutations“ von Thad Jones: Dem feurigen Funk des NJPO ist der Konkurrenzdruck anzumerken, unter dem der Bigband-Jazz zu Beginn der 1970er-Jahre stand, als Black Music und Rock dem Jazz den Rang abliefen. Als Gegenmittel ebnet Thad Jones die Grenze zwischen Jazz und Funk ein. Folglich ist die Perfomance des NJPO dermaßen scharf, dass sich das NJPO gern ein komplettes James Brown-Programm draufschaffen dürfte.

Ein weiteres Meisterstück ist „Central Park North“. Es wird ebenfalls von einer tüchtigen Portion Funk und Soul angetrieben. Aber mit Markus Zieglers Trompetensolo verwandelt es sich urplötzlich zur Ballade. Und zwar zu einer, die erst an die abgedunkelten Stimmungen eines Miles Davis denken lässt, ehe dann Frank Gruson in seine gedämpfte Trompete röhrt, als befände sich die Truppe im New Orleans Louis Armstrongs.

Nur Platzgründe zwingen an dieser Stelle, schon jetzt in die zweite Konzerthälfte zu springen ‐ zu den Arrangements Peter Herbolzheimers. Einem raubeinigen Genossen, der den deutschen Bigbandjazz aber in den 1970er-Jahren von der Qual befreite, im Frack hinter TV-Moderatoren wie Kulenkampff auftreten zu müssen. „In der Bigband sind die Meinungen über Herbolzheimer geteilt, sagt Florian Loebermann. „Aber wenn man nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage legte, war er ein herzensguter Kerl“. Loebermann muss es wissen ‐ 2008 hat das NJPO ein kompletes Herbolzheimer- Programmauf die Beine gestellt. Mitr Herbolzheimer höchstpersönlich bei den Proben und als Dirigent.

Mit „Heartland“, Herbolzheimers Bigband-Version von Pat Methenys vielleicht bekanntestem Stück, gelingt dem NJPO ein weiteres Highlight: Poppig leicht schwebt der doch eigentlich gewichtige Klangkörper über einer erwartungsfrohen Melodie von Pianist Peter Conradi. In „Old Kugelbauchs“ Arrangement von Charlie Marianos „Dorothy“ gelingt dem NJPO die Kunst, ganz ohne taktgebendes Schlagzeug auszukommen: EIn solches gibt’s in dieser Tagtraum-Ballade nicht, durch die Florian Loebermann mit seinem lyrischen Saxofon durchgehend führt. Drummer Harald Weishaupt gibt den Takt derweil als Dirigent vor.

Das NJPO wird nach zwei Stunden unter großem Beifall verabschiedet. Im Dezember steht beim traditionellen „Christmas-Spechial“ des NJPO schon das nächste Programm der Bigband an. Welcher Jazzgröße es feiern wird. ist noch geheim. Sicher ist nur: Die Bigband widmet sich gern Koryphäen, die ihren 100. Geburtstag feiern könnten.