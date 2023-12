Das musikalische Feuer wird weitergetragen

- „70 Jahre Musikschule - wenn das kein Grund zum Feiern ist.“ So hat Kulturbürgermeister Andreas Hein am Sonntagabend das Geburtstags-Festkonzert der Musikschule im randvollen Graf-Zeppelin-Haus eröffnet. Zahlreiche Generationen hätten hier seit dem 1. Oktober 1953, an dem die Musikschule als eine der ersten im Land eröffnet wurde, durch Breitenförderung und Begabtenförderung eine Ausbildung für die Zukunft erhalten. Die 70-jährige Tradition hüte nicht die Asche, sondern schüre die Flamme, daher Heins Aufruf: „Tragen Sie das musikalische Feuer weiter.“

Als Gratulant war Friedrich-Koh Dolge, Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württembergs und Bundesvorsitzender des Verbands deutscher Musikschulen, mit den Grüßen des Verbands zum Konzert gekommen. Vor den anwesenden Politikern forderte er ein Umdenken in der Bildungspolitik und nannte eine kulturelle und musikalische Bildung das Startkapital für ein gelingendes Leben. Musikalische Bildung fördere nicht nur Zuhören und Lesekompetenz, sondern wecke die schöpferische Kraft des Menschen.

Dank der Förderung der Fränkel-Stiftung konnte zum Geburtstag ein besonderes Projekt realisiert werden, das laut der Leiterin Sabine Hermann-Wüster zwar ein gewaltiger Kraftakt gewesen sei, aber die Musikschule enorm bereichert habe. Die Bühne des Hugo-Eckener-Saals war fast zu klein für die vielen jungen Musikerinnen und Musiker, die nach monatelangem Üben ihren Zuhörern - den stolzen Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden - ein großartiges Erlebnis bescherten.

Dank der aufgebauten Vorbühne hatten Dirigent und Solist vor der Pause noch reichlich Platz, dabei hatte sich das Jugendsinfonieorchester der Musikschule, in dem auch Lehrer und ehemalige Schüler mitspielten, bereits mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben (KBO) vereinigt - die Kooperation besteht seit Jahren zu besonderen Anlässen. Mit präzisen Gesten und reicher Körpersprache motivierte und leitete Thomas Kalb den großen Klangkörper und schuf so bis hin zum großen Finale mit strahlenden Bläsern ein wirkungsvolles Bild von Richard Wagners Vorspiel zu den „Meistersingern von Nürnberg“. Welch ein Kontrast zu dem folgenden Violinkonzert Nr. 1 g-Moll von Max Bruch. Aus tiefer Ruhe stiegen die ersten Töne von David Nebels Stradivari empor. In weit ausschwingender Schönheit folgte das Orchester dem innigen Ton der Solovioline, die bald schlicht, bald in rhapsodischen Ausbrüchen mit dem Tutti korrespondierte. In überirdische Sphären entführte das Adagio, glänzend folgte das dynamische Finale. Mit einer augenzwinkernd feurigen Zugabe verabschiedete sich der Geiger.

Nach der Pause dann ein neues, ganz anderes Klangwunder: Jetzt hatte sich auch die Vorbühne gefüllt, dass der Dirigent sich mit Mühe am Rand entlang zu seinem Podest drängte. Neben KBO und Jugendsinfonieorchester saßen nun auch die beiden Nachwuchsorchester mittendrin: das von Katrin Klemm geleitete „Liederorchester“ der Sechs- bis Elfjährigen und das von Katrin Klemm geleitete Streichorchester „Sinfonietta“. Eine wunderbare musikalische Begegnung, eine wunderbare Chance für alle Musikschüler, hier neben Profi-Musikern und Musikpädagogen zu musizieren. Möglich wurde das, weil Thomas Kalb zehn „Lyrische Stücke“ aus der Sammlung von Klavierstücken von Edvard Grieg eigens für dieses Orchester mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden arrangiert hatte. Alle zusammen ließen sie die romantischen Charakterstücke lebendig werden, die die Folklore von Griegs norwegischer Heimat widerspiegeln. Vergnügt hörte man Zwerge, Kobolde und Elfen wuseln und tanzen, erlebte funkelnde Sterne im Notturno und eine ausgelassene Hochzeit. Zuletzt entfachten KBO und Jugendsinfonieorchester ein südamerikanisches Feuer mit der „Conga del Fuego Nuevo“ von Arturo Márquez.

„Eine wahre Schatzkiste von Talenten“ sah die Leiterin Sabine Hermann-Wüster in ihrer Musikschule und dankte herzlich den vielen Schülern, die auf den Abend hingefiebert hätten, und dem Kollegium für seine besondere pädagogische Ader.