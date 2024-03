Das Mobilitätsverhalten verändern

Der Ausschuss für Nahverkehr des Kreistags hat sich von Geschäftsführer Frank Büsch vom Planungsbüro für Verkehrskonzepte und Mobilitätsplanung „plan: mobil“ aus Kassel zum aktuellen Planungsstand der Neukonzeption des Nahverkehrsplans im Bodenseekreis informieren lassen. Büsch zeigte auf, was in den verschiedenen Handlungsfeldern seit 2017 bereits umgesetzt wurde und wo teilweise noch dringender Handlungsbedarf besteht. Nötig sind vor allem der Abbau der Haltestellen-Defizite und die Verbesserung des Bedarfsverkehrs im östlichen Bodenseekreis.

Der Kreistag hatte 2011 die Neukonzeption des Nahverkehrsplans im Bodenseekreis und 2017 die Teilfortschreibung im Bereich der angestrebten Barrierefreiheit beschlossen. Alle fünf Jahre wird Zwischenbilanz gezogen. Erkenntnisse der aktuellen Bestandsaufnahme: An den Haltestellen gibt es neben positiven Beispielen noch Qualitätsdefizite in Sachen Fahrgastinformation und Beschilderung, die aktuell sein sollte. Am Friedrichshafener Stadtbahnhof lässt die Barrierefreiheit Wünsche offen.

Hohes Verkehrsaufkommen an wichtigen Ein- und Ausfallstraßen führen in Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf und Tettnang zu Staus. Durch den Ausbau aller Linien in Tettnang ist die Haltestelle am Bärenplatz überlastet. Fahrgäste steigen hier regelmäßig auf der Fahrbahn ein und aus oder werden stehengelassen, da die Busse nicht in die Bucht einfahren können. Weitere Gründe: Die Busfahrer rücken nicht auf und die Umsteigebeziehungen funktionieren hier nicht mehr.

Die Planer wünschen sich eine Veränderung im Mobilitätsverhalten der Kunden und eine Umstellung auf eine emissionsfreie Busflotte, wie sie derzeit im Gange ist. Sie fordern Maßnahmen zur Sicherung des Fahrpersonals, den Ausbau des Emma-Angebots, die Verbesserung der Bedarfsverkehre vor allem im östlichen Bodenseekreis sowie das Prüfen weiterer Verbindungen unter anderem zwischen Oberteuringen und Meckenbeuren sowie dass Schließen von Lücken in verkehrsarmen Zeiten.