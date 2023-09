„Ich bin hergekommen, weil ich die Plakate gesehen habe und neugierig war“, sagt eine Frau Mitte 50 am Donnerstagabend auf dem Fildenplatz. So wie sie halten es einige bei dieser ersten der „Nights of Hope“. Geworben wurde für sie sogar von Flugzeugen, die mit Schriftbannern über Friedrichshafen kreisten. Veranstaltet werden die „Nights of Hope“ vom Prediger David Rotärmel und seinem Verein „Reviving the world“.

Was auf dem Fildenplatz zu erwarten ist, darauf gaben Rotärmels Anhänger schon im Lauf der Woche einen Vorgeschmack: offensive christliche Missionierung nach amerikanischem Vorbild, wobei Passanten angesprochen und Kundgebungen abgehalten werden. Laut Rathaus waren diese Aktionen angemeldet und genehmigt. Zu Beschwerden aus der Bevölkerung sei es nur wegen der Lautstärke gekommen.

Hoher technischer Aufwand

Neu ist nicht, dass es solche Missionierungen in der Region gibt, bei der fundamentalistische Prediger Menschen für ihre Vorstellung des christlichen Glaubens werben ‐ derlei gab es auch schon in den 1980ern. Eine neue Entwicklung ist aber der hohe technische Aufwand, der getrieben wird, und wie viele Interessierte sich zu solchen Anlässen einfinden. Gut 500 werden es auf den Fildenplatz sein ‐ viele davon junge Mitglieder von Freikirchen oder Studenten der Bibelschule Bodenseehof in Fischbach.

Sie singen, tanzen und breiten die Arme aus

Sie erleben einer Abend, der wie eine Karaoke-Veranstaltung beginnt: Eine recht professionelle Band spielt auf der aufgebauten Open Air-Bühne christliche Popsongs. Zum Mitsingen werden die Texte Zeile für Zeile auf einem großen Bildschirm eingeblendet. Es dauert nur Minuten, bis besonders den vielen jungen Leuten die Musik zu den Lobpreisliedern ins Blut geht. Sie singen mit, tanzen, breiten die Arme aus zum Zeichen, dass sie Jesus in ihr Leben lassen wollen. Konzerte, die so gekonnt auf die Gefühlsebene abzielen, erlebt man in der katholischen und evangelischen Kirche meistens nur auf Kirchentagen.

Angeblich wurden die „Nights of hope“ von Gott befohlen

Regelrecht entrückt wirken viele der Zuhörer, als die Musik ruhiger wird und vom Lobpreis in die Anbetung Gottes übergeht. Mit geschlossenen Augen und zum Himmel zeigenden Handflächen murmeln sie Gebete oder sprechen die sich wie ein Mantra wiederholenden Liedzeilen mit. Und dann wird der Mann angekündigt, ohne den es die „Nights of Hope“ nicht gäbe: David Rotärmel aus Dunningen bei Rottweil. „Ich verehre ihn so dafür, dass er die Nights Of Hope gegründet hat“, sagt eine gewisse Lea auf der Bühne. „Es ist ein Pionierprojekt, das vorher noch niemand gewagt hat. Aber diese Person hat auf Gott gehört und diesen Schritt des Gehorsams getan.“

Was in Fischbach passiert, soll in die deutsche Geschichte eingehen

Dieser David Rotärmel, der angeblich im Auftrag des Herrn handelt, ist kein weltabgewandter Frömmler. Er wirkt eher wie einer, der den Spaß, das Leben sucht. Er geht auch gleich in die Vollen: „Wir werden die nächsten Abende ein wenig wilder hier“, sagt er. „Was hier passieren wird, wird in die Geschichte Deutschlands eingehen. Ich glaube, dass jeder von uns Dinge sehen wird, von denen wir geträumt haben.“

Das klingt, als rechne man nicht nur mit Zeichen, sondern auch mit Wundern. Und genau die ereignen sich, wenn man den Berichten glaubt, die „Reviving the world“ über eine frühere „Nights of Hope“- Veranstaltung ins Internet stellt. Demnach wurde ein taubes Mädchen hörend, ein blindes konnte wieder sehen und „ein Mann, der auf seinen Händen und Knien zum Feld kriechen musste, wurde vollständig geheilt“. Ob diese Wunder einer kritischen Untersuchung durch den Vatikan standhalten würden, sei dahingestellt. Zumal Jesus nur wenige Wunder tat, um Ungläubige zu überzeugen.

Die konservative Utopie: „Rettung für eine sterbende Welt“

David Rotärmel hat das vollmundige Auftreten eines TV-Entertainers. Gerade damit holt er die Menge wohl auch ab. Damit, und weil sein noch bis Sonntagabend, 1. Oktober, dauerndes Erweckungsfestival einem Gottesdienst ohne Liturgie gleicht. Zuverlässig wiederkehrende Gottesdienst-Rituale mögen früheren Generationen in den Amtskirchen ein Halt gewesen sein. Auf junge Leute wirken sie starr, unattraktiv, nicht nachvollziehbar. Neben dem lässigen Rahmen versprechen die „Nights of Hope“ auch „Erlösung und Rettung für eine sterbende Welt“. Das klingt gut für junge Menschen, die sich vor zunehmenden Naturkatastrophen und der Rückkehr der Kriege in Europa fürchten.

„Ein 99-prozentiges Ja zu Jesus reicht nicht.“

So kehrt eine apokalyptische Weltsicht früherer Zeitalter zurück, andererseits sind traditionelle Werte mürbe geworden. Beides könnte erklären warum, David Rotärmel so erfolgreich einen radikalen Kurs einschlägt ‐ welchen umgekehrt die katholische Kirche, um in die Moderne zu finden, in einem langen Prozess gerade hinter sich gelassen hat. So steht in evangelikalen Kreisen fest, dass Gott Anspruch auf den ganzen Menschen anmeldet. Der „alte“ Mensch muss restlos sterben, damit er als Christ neu in die Welt kommen kann. Oder wie es Rotärmel sagt: „Ein 99-prozentiges Ja zu Jesus reicht nicht.“

Wenn man sein Leben aber vollständig Gott überschreibe, werde es ein völlig anderes, verspricht Rotärmel. Er habe das vor 13 Jahren selbst erfahren. Innerlich leer sei er gewesen und nah dran, seinem Leben ein Ende zu machen. Aber dann, mit seinem Schrei zu Gott in größter Verzweiflung, seien alle Depressionen weg gewesen. Rotärmel überzeugt damit viele an diesem Abend. Wohl die Hälfte der Anwesenden kommt vor die Bühne, um ein Leben mit Jesus zu beginnen ‐ kompromisslos.

An den „Nights of hope“ gibt es Kritik

Evangelische und katholische Kirche in Friedrichshafen sehen die „Nights of Hope“ dagegen kritisch. „Bekehre dich und alles ist gut“ ‐ dieses Versprechen sei überzogen, meint der evangelische Codekan Reimar Krauss. In der evangelischen Kirche sei nicht nur Platz für restlos Überzeugte, sondern auch für Glaubenszweifel. Evangelikale Gruppierungen betreiben aus seiner Sicht „Seelenfängerei“.

Der katholische Dekan Bernd Herbinger will Aufbrüche wie die „Nights of hope“ nicht verdammen. Er wird aber misstrauisch wenn Einzelne christliche Gruppen gründen, „weil der Herr es ihnen befohlen habe“. ‐ „Woher wissen sie das denn?“ fragt Herbinger. „Schon im Alten Testament wusste man ja nicht, welche Propheten echt waren und welche nicht.“ Herbinger verlangt von christlichen Fundamentalisten einen selbstkritischen Blick auf ihre Organisationen und vertretenen Inhalte. Unter dem Gewand der Harmlosigkeit lägen oft rigide Positionen.