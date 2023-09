Das Landhaus Wagner in Spaltenstein ist neben dem Graf–Zeppelin–Haus, dem Zeppelin–Museum, der Ittenhausener Mühle und dem „Denkmal gegen das Vergessen“ in Efrizweiler ein begehrtes Besichtigungsobjekt beim „Tag des offenen Denkmals“ gewesen.

Das 1965 bis 1969 erbaute Wohnhaus des Fabrikanten Josef Wagner und seiner Frau Elisabeth gilt als herausragendes Beispiel einer ebenso exklusiven wie technikaffinen Architektur der Wirtschaftswunderjahre der Nachkriegszeit.

Das von den Friedrichshafener Architekten Kurt Schließmann und Klaus Sihler entworfene Gebäude steht seit 2002 unter Denkmalschutz und ist heute Sitz der Josef–Wagner–Stiftung. Das Unternehmen nutzt es außerdem für Schulungen und bringt in mehreren Appartements zeitweise Mitarbeiter unter.

Die Lage hat gelitten

Die Bezeichnung „Villa“ mochte Josef Wagner nicht, sagt Heike Faistlinger, die an dem sonnigen und heißen Sonntagnachmittag mehrere Besuchergruppen durch das Haus führt. Sie ist Vorstandsmitglied der Josef–Wagner–Stiftung und kennt jeden Winkel des 900 Quadratmeter großen Landhauses. Schließlich hat sie hier ihren Arbeitsplatz. Um das Ambiente sowie den Blick auf Obstgärten und See beneidet sie jeder.

1 von 9

Ob sich Josef Wagner in seinem Landhaus noch wohlfühlen würde? Wenn auch das Interieur nach langem Leerstand weitgehend in den Originalzustand versetzt werden konnte, hat die Lage seit Inbetriebnahme der B 31 neu sichtbar und hörbar gelitten. Die vierspurige Straße führt wenige hundert Meter in einer Senke am Haus vorbei.

High Tech vom Wohnzimmer bis zur Küche

Josef Wagner, der 1987 freiwillig aus dem Leben schied, wäre vermutlich Sturm gelaufen. Auch wenn er selbst politisch nicht aktiv war, verfügte er über gute Kontakte zu den Regierenden. Lothar Späth und andere Landesgrößen seien Gäste im Landhaus Wagner gewesen, sagt Faistlinger. Diese dürften, mehr noch wie die heutigen Besucher, aus dem Staunen nicht herausgekommen sein.

Etwa über die Schaltzentrale für Haustechnik, Überwachung und Kommunikation in einem Holzkasten neben der Couch im Wohnzimmer. Das war damals High–Tech. Türen und Fenster ließen sich teilweise automatisch öffnen oder in den Boden versenken. In der Küche war neben einem Müllzerkleinerer und einem Überwachungsmonitor auch eine der ersten Mikrowellen installiert, und im Untergeschoss gab es ein Notstromaggregat.

Viel Technik, aber auch Kunst

Josef Wagner war ein kreativer Mensch und Tüftler, der sein Domizil bis ins letzte Detail nach eigenen Vorstellung gestaltete und für die Ausstattung namhafte Künstler beauftragte. Als Konstrukteur von Hubschraubern und Erfinder einer besonderen Spritztechnik galt sein Augenmerk der Technik. Sogar im Schlafzimmer gab es — unauffällig in einer Nische versteckt — ein Zeichenbrett.

Wagner liebte Keramiken und Mosaiken. Den Eingangsbereich dominiert das etwas düstere, tief zerklüftete Keramikwandbild „Gefüge“ von Fred Sterzig, und im Innenpool finden sich Mosaiken von Berthold Müller–Oerlinghausen und Glasfenster von Domes. Was erst auf den zweiten Blick auffällt: Im ganzen Haus gibt es kaum einen rechten Winkel, überall finden sich Rauten und Trapezformen, was das sehr nüchtern geprägte Ambiente auflockert.

Vom Spekulationsobjekt zum geschützten Denkmal

Die mehr als 100 Besucher, die an dem Sonntagnachmittag das Landhaus besichtigen, kommen aus dem Staunen nicht heraus. Sie können nachvollziehen, was Heike Faistlinger sagt: „Hier drin steckt der Spirit von Josef Wagner.“ Man darf es heute als ausgesprochenen Glücksfall betrachten, dass die Josef–Wagner–Stiftung das Haus zurückkaufen und in den ursprünglichen Zustand versetzen konnte.

Nach dem Tod von Josef Wagner wurde das Gebäude zunächst zum Spekulationsobjekt. Ein Bauträger sah eine Aufstockung und die Vermarktung von Eigentumswohnungen vor. Nach Unterschutzstellung durch die Landesdenkmalpflege Baden–Württemberg im Jahr 2002 waren diese Pläne nicht mehr zu verwirklichen.

Kulisse für eine ZDF–Serie

Nachdem es einige Jahre leer stand und zeitweise als Filmkulisse für die ZDF–Serie „Die Biester“ genutzt und entsprechend „verunstaltet“ wurde, konnte es die Josef–Wagner–Stiftung zum 100. Geburtstag ihres Gründers 2007 zurückkaufen. Nach beispielhafter Restaurierung wurde es 2010 mit dem Denkmalschutzpreis bedacht.