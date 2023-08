Das Körpergewicht dauerhaft reduzieren

Wie kann man sein Gewicht dauerhaft reduzieren und vor allem dann, wenn man mehr als „nur“ ein paar Kilo zu viel auf die Waage bringt? Wer es richtig angehen will und muss, weil seine Gesundheit sonst unter dem eigenen starken Übergewicht leidet oder leiden wird, kann diese Herausforderung in Begleitung von Spezialisten und mit der Dynamik einer ganzen Gruppe angehen: Mitte Oktober startet im Klinikum Friedrichshafen eine weitere Optifast–Gruppe.

Über insgesamt 52 Wochen werden die Optifast–Teilnehmenden, die ein starkes oder krankhaftes Übergewicht auf die Waage bringen (BMI höher als 30), von verschiedenen Therapeuten medizinisch, psychologisch und ernährungswissenschaftlich betreut. „Im Schnitt reduzierte jeder Patient sein Gewicht um 25,9 Kilogramm und seinen Körperumfang um 24,12 Zentimeter“, weiß die erfahrene Programmleisterin und Ernährungsmedizinerin Julia Pilgram. Und nennt noch eine beeindruckende Zahl: die BMI–Differenz lag zwischen Anfang und Ende des Optifast–Programmes im Schnitt bei minus 8,8 je Patient.

Mehr Details und Informationen gibt es bei Julia Pilgram, die das Programm leitet, telefonisch unter 07541/9671289 oder per Mail an [email protected].

Darüber hinaus sollten sich Interessierte schon jetzt den Abend des 18. Oktober reservieren: Dann stellt sich das Adipositaszentrum Friedrichshafen im Rahmen der Patientenvortragsreihe „Medizin am Gleis“ ab 19 Uhr im Kulturschuppen am Gleis am Bahnhof Meckenbeuren vor.