Das Jahr von Liane Lippert: Vier Siege und einer der besten Momente

Am 24. Juli 2023 war Liane Lippert in aller Munde. Die Friedrichshafener Radsportlerin gewann die zweite Etappe der Tour de France der Frauen und bekam dadurch internationale Aufmerksamkeit. Über die hohe Bedeutung des Erfolges war sich Lippert schon im Ziel bewusst - emotional berührt riss sie die Arme hoch. Da hatte sie 151,7 Kilometer absolviert, so lange ist die Etappe von Clermont-Ferrand bis Mauriac. Noch am selben Tag sowie an den Tagen danach gab es viele Glückwünsche, im Tourfunk der Sportschau bestätigte sie eine enorme Reichweite und dass ein solcher Sieg etwas anderes sei als beispielsweise der Gewinn eines Eintagesrennens in Belgien.

Persönlich sprach Lippert vom „größten Erfolg der Saison“ und einem „der besten Momente im Radsport“. Die Leistung in Frankreich ragt sicherlich heraus, aber die Saison 2023 hatte für die Häflerin vom spanischen Team Movistar noch viel mehr zu bieten. „Ich bin 53 Rennen gefahren, was echt viel ist“, meint die 25-Jährige. Neben dem Etappensieg bei der Tour de France der Frauen hat Lippert noch drei weitere Rennen gewonnen. So krönte sich die Fahrerin des RSV Seerose Friedrichshafen in Bad Dürrheim und Donaueschingen zum dritten Mal zur deutschen Meisterin - im Jahr 2024 findet die DM erneut im Schwarzwald statt. Außerdem triumphierte sie auf der der dritten Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz (Vernier-Nyon) und entschied zum Jahresabschluss das italienische Herbstrennen Tre Valli Varesine für sich. Bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Glasgow belegte sie Rang 19. Nennenswert sind außerdem ihre beiden Podiumsplatzierungen bei den belgischen Frühjahrsklassikern Pfeil von Brabant (Platz drei) und Flèche Wallonne (Platz zwei).

Liane Lippert schätzt die Augenhöhe

Die hervorragenden Resultate erklärt Lippert auch mit einer Veränderung. Nach sechs Jahren beim niederländischen Radsportteam Team Sunweb beziehungsweise Team DSM ist sie zur Saison 2023 zu Movistar gegangen. „Der Teamwechsel hat mir sehr gutgetan“, sagte Lippert im Tourfunk der Sportschau. „Ich spüre das volle Vertrauen vom Team, den Trainern, den Betreuern und den Teamkolleginnen. Es macht einen Unterschied, wenn es einem mental richtig gutgeht, der Knoten platzt, dann fängt man an zu gewinnen.“ Lippert gefällt die Herangehensweise bei Movistar. „Von der Struktur ist es viel entspannter, es ist einfach eine ganz andere Mentalität. Training, Rennplanung, man kann viel selbst bestimmen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe sind, zusammenarbeiten und zusammen einen Plan machen“, meinte die 25-Jährige, die mittlerweile auch die Grundkenntnisse in Spanisch besitzt. Sie hat auch eine gute Freundin gefunden: Mit der niederländischen Teamkollegin Floortje Mackaij hat sie in Italien am Gardasee Urlaub gemacht.

Sie hat es auch genossen, von Annemiek van Vleuten zu lernen. Die Niederländerin hat alle großen Titel geholt und sich nun mit 41 Jahren in den Radsport-Ruhestand verabschiedet. Nun rückt Lippert an ihre Stelle. „Für mich war es gut, dass ich gezeigt habe, in der Lage zu sein, Ergebnisse zu liefern“, betonte die Friedrichshafenerin. Allerdings dämpft sie auch die Erwartungen, so ist sie ein anderer Fahrertyp als van Vleuten und längst noch keine Gesamtklassement-Fahrerin. Lipperts Ehrgeiz ist jedoch groß, sie versucht sich weiter zu steigern. Mit „mehr Spritzigkeit“ und „mehr Intelligenz“ sollen in den kommenden Jahren weitere Erfolge folgen. Dazu nimmt sie sich vor, an den langen Bergen noch besser zu werden.

Unerfüllte Träume

Beinahe hätte ihr eine längere Pause gedroht, weil sie in der Pause mit dem Joggen angefangen hat. Dadurch trat eine Stressfraktur im Oberschenkelhalsknochen auf - glücklicherweise wurde das aber noch im Anfangsstadium erkannt, sodass Lippert lediglich zwei, drei Wochen in ihrer Saisonvorbereitung ausgebremst wurde. Einer weiteren glanzvollen Saison der Kapitänin von Movistar steht somit nichts im Wege. Sehr wahrscheinlich ist eine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris. Als großes Ziel bezeichnet es die Friedrichshafenerin außerdem, eine Welt- oder Europameisterschaft zu gewinnen.

Der RSV Seerose Friedrichshafen hat außer Aushängeschild Liane Lippert noch zwei weitere Spitzenfahrerinnen zu bieten: Clara Koppenburg und Laura Süßemilch. Beide erlitten in der jüngeren Vergangenheit mehrere Rückschläge durch Verletzungen, haben sich dafür in der abgelaufenen Saison aber positiv präsentiert.

Clara Koppenburg und Laura Süßemilch fahren für ein anderes Team

Clara Koppenburg sind mehrere Top-Platzierungen gelungen. Bei der Tour de France der Frauen schaffte sie es etwa im Gesamtklassement auf den 15. Rang. Die deutsche Meisterschaft im Schwarzwald beendete die 28-jährige Lörracherin auf dem fünften Platz, dazu landete die Seerose-Fahrerin bei Rennen in Spanien (reVolta) und in Belgien (AG Tour de la Samois) auf dem zweiten Platz. Öffentlich beklagte sich Koppenburg bei der Tour de France über die fehlende Unterstützung ihrer Mannschaft. Die 28-Jährige war in den vergangenen beiden Jahren als Kapitänin für das französische Team Cofidis unterwegs. Zur neuen Saison 2024 verändert sich Koppenburg nun: Sie hat sich EF Education-EasyPost angeschlossen, das ist ein US-amerikanisches Radsportteam mit Sitz in Boulder.

Richtig schlimm hatte es im Sommer 2022 Laura Süßemilch erwischt. Die Aulendorferin stürzte bei der Tour de France schwer - die fatalen Folgen: drei Wirbelbrüche, eine gebrochene Rippe und einen Bruch im Hinterkopf. Auch die erfolgreiche Bahnradfahrerin ist wie Koppenburg eine Beißerin und erreichte das Hauptziel, sich nach ihrer Verletzung in den Radsport zurückzukämpfen. Im neuen Jahr fährt die 26-Jährige auf der Straße nun für das Hess Cycling Team (Großbritannien). Zuvor startete Süßemilch für Developmentteam von Fenix-Deceuninck aus Belgien.