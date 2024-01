Das Jahr dauert nur sechs Wochen

Modeschöpfer klagen seit Jahren, dass ihr Geschäft immer schnelllebiger wird. Vier Kollektionen im Jahr herauszubringen - für jede Jahreszeit eine - reicht schon lang nicht mehr. Offenbar geht es den Gärtnern inzwischen ähnlich: Zumindest bei ihnen werden die Jahreszeiten immer kürzer. Man erkennt das an den Blumen, die in Supermärkten und Baumärkten feilgeboten werden.

Pünktlich zum Jahreswechsel scheint der Frühling zu beginnen. Denn schon jetzt stehen palettenweise Primeln in den Geschäften; und Primeln sind Frühlingspflanzen. Der kalendarische Kalender, der vom 21. Dezember bis 20. März reicht, hat sich also radikal verkürzt - auf läppische anderthalb Wochen.

Wenn das mit Frühjahr, Sommer und Herbst so weitergeht, sind wir in nur sechs Wochen mit einem gesamten Jahreslauf durch. Danach fängt alles wieder von vorne an. Auf diese Weise könnten wir knapp neun Jahre in eines stopfen. Der Vorteil: Auf einem Schlag würde sich unsere Lebenserwartung verneunfachen. Wir wären zäher als die Katzen, die bekanntlich nur sieben Leben haben.

Aber leider würden die herrlich langen Sommerferien nur noch einen einzigen Tag dauern, und das Seehasenfest fiele mitten im Juli auf den Winter. Doch wer mag dagegen protestieren? Vielleicht ja die gehetzte Modebranche - während im Juli gleichzeitig schon deren Winterkollektionen die Kassen klingeln lassen.