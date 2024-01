Eine echte Dorffasnet, wie sie nur noch selten in dieser Region stattfindet, feiern die Bächlesfischer am Samstag, 3. Februar. Ab 14 Uhr geht es los, nach einem kurzen Umzug wird ein Narrenbaum gestellt, anschließend feiert ganz Fischbach, das närrische Westend der Stadt.

„Überall finden Partys statt. Du kennst vielleicht nicht jeden, aber jede und jeder heißt dich willkommen.“ So bringt es der Zunftmeister der Bächlesfischer, Bernd Wolferseder, auf den Punkt.

Inoffiziell beginnt der Fischbacher Samstag bereits vormittags. Um 14 Uhr treffen sich die Narren an der Grundschule. In einem kleinen Umzug ziehen rund 20 Narrengruppen durch den Stadtteil, um dann später wieder auf dem Platz an der Festhalle den Narrenbaum zu stellen. Essen und Trinken wird geboten, dazu jede Menge Musik und gute Laune.

Probleme mit Terminen

Letztere allerdings haben nicht alle Fischbacher. Ob in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen oder auf der Straße - die Frage ist immer dieselbe: Warum muss der Bürgerball an diesem Tag stattfinden und nicht mehr auch am Freitag davor?

Hintergrund ist der Umstand, dass der Elferrat der Seegockel, zu denen die Narrenzunft Bächlesfischer auch gehört, nur noch einen Bürgerball veranstaltet und den auf den Samstag gelegt hat. Hört man sich in Fischbach um, so kommen aus diesem Stadtteil weit weniger Gäste zu diesem Ball, als das früher der Fall gewesen sei.

Dorffasnet mit den Bächlesfischern

Dazu befragt, hüllt sich Bernd Wolferseder mehr oder weniger in Schweigen: „Die Bächlesfischer haben kein Problem mit dem Bürgerball, der offizielle Festakt findet um 14 Uhr statt.“ Am erste Februar-Samstag wollen die Bächlesfischer einfach nur Spaß haben.

Ihre Ursprünge kann man laut ihres Archivs bis 1861 zurückverfolgen. Damals gab es die Narrengesellschaft „Die Bachfischer“. Die sechste Maskengruppe des „Narrenvereins Seegockel“ aus Friedrichshafen, des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, wurde erst am 29. November 1962 im Gasthof Traube in Fischbach als „Bächlesfischer“ gegründet.