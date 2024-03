Es war eine lange und nicht ganz einfache Suche. Nun ist sie aber zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Die Volley Youngstars tragen ihr Lokalderby gegen den TSV Mimmenhausen am Freitag, 19. April, 19 Uhr in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen aus.

Der Plan der beiden Mannschaften

Für das Bundesstützpunkt-Team wird es das vorletzte Spiel in der laufenden Saison der 2. Volleyball-Bundesliga Süd sein. Zwei Tage später schließen die Youngstars die Runde mit einem Auswärtsspiel beim TSV Grafing (Sonntag, 21. April, 15.30 Uhr) ab. Generell hat das Team von Trainer Adrian Pfleghar sonst schon alle Partien absolviert. Mimmenhausen dagegen hat noch vier Saisonbegegnungen, nach dem Duell in Friedrichshafen folgen noch die beiden Spiele in Ludwigsburg (Samstag, 20. April, 19 Uhr) und zu Hause im Bildungszentrum Salem gegen Kriftel (Samstag, 27. April, 19 Uhr).

Die Spielverlegung war notwendig geworden, weil das Erstligateam des VfB Friedrichshafen den ursprünglichen für das Play-off-Viertelfinale benötigte.