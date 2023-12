Florian Unger wirkt, als würde ihn so schnell nichts aus der Fassung bringen. Der 24-Jährige hat eine ruhige, selbstbewusste Art. Wenn er spricht, drückt er sich gewählt aus, macht einen intelligenten Eindruck. Die Vermutung liegt nahe, dass der aufgeweckte junge Mann an der Berufsschule problemlos den Unterricht meistert.

Aber die Realität sieht anders aus. Florian Unger musste über viele Monate hinweg leiden, weil ihn Mitschüler gemobbt haben. Beleidigungen und blöde Sprüche gehörten zu seinem Alltag. Und am Ende stand der Schüler sogar kurz davor, seine Ausbildung abzubrechen.

Doch von vorn: Alles beginnt im September 2022, als Florian Unger an die Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen kommt. „Ich bin im zweiten Lehrjahr eingestiegen“, sagt er.

Klasse folgt einer eigenen Dynamik

Zuvor hatte er in der Pflege gearbeitet - während der Corona-Zeit aber gemerkt, dass dieser Bereich nichts für ihn ist. Deshalb entschloss er sich, Maurer zu werden. Und da er bereits eine Ausbildung in der Tasche hat, kann er die Zeit seiner neuen Lehre entsprechend verkürzen.

Florian Unger kommt also in ein bereits bestehendes Klassen-Gebilde - und fühlt sich schnell unwohl. Weil er viel im Unterricht mitmacht, nennen ihn andere Schüler „Streber“. Die Klasse, das habe er schnell gemerkt, folge einer bestimmten Dynamik, sagt Florian Unger. „Es gab zwei ,Anführer’, vor denen viele Angst hatten. Und die versammelten die ganze Horde um sich.“

Sie sagten zu mir, dass ich dumm bin - dass ich nichts kann. Florian Unger

Fortan muss sich Florian Unger täglich verbale Attacken gefallen lassen. „Sie sagten zu mir, dass ich dumm bin - dass ich nichts kann“, erinnert er sich. Aber nicht nur mit Worten wird gehänselt.

Die Schüler werfen mit zusammengeknülltem Papier durch den Klassenraum oder spritzen mit einer Wasserpistole. „Am Anfang habe ich versucht, das alles zu ignorieren. Aber dadurch wurde es nur schlimmer“, sagt Florian Unger.

Schulleitung hat oft mit Mobbing zu tun

Deshalb versucht er, sich mit Worten zu wehren - allerdings ebenfalls ohne Erfolg. „Ich bin nur noch wütender geworden“, berichtet er. Schließlich habe er einmal sogar einfach den Unterricht verlassen. „Ich musste aus der Situation fliehen“, so der 24-Jährige.

An der Claude-Dornier-Schule wird das Thema Mobbing ernst genommen, wie Schulleitung und Lehrer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichten. „Wir haben leider laufend Erziehungsfälle. Das ist natürlich auch der Größe unserer Schule geschuldet“, sagt Daniel Grupp, stellvertretender Schulleiter.

Sobald die Schulleitung mitbekomme, dass es in einer Klasse zu Mobbing kommt, werde man auch aktiv, fügt Grupp an - und zeigt einen dicken Ordner, in denen nur die sogenannten Erziehungsfälle aus diesem Schuljahr dokumentiert sind.

Und wie gehen die Verantwortlichen dann vor? Im speziellen Fall von Florian Unger habe es wiederholt Gespräche gegeben, sagt seine Klassenlehrerin Karin Vollmar. Sie habe die Schüler, von denen das Mobbing ausging, mit ihrem Verhalten konfrontiert und ermahnt. Das habe zeitweise für eine Verbesserung der Lage gesorgt.

Oft heißt es: „Ist doch alles nur Spaß.“

„Das Problem ist, dass beim Thema Mobbing vieles ganz unterschwellig ist“, sagt Karin Vollmar. Wenn sich junge Männer untereinander gängelten, heiße es oft: „Das ist doch nur Spaß.“ Oft seien die Hänseleien so subtil, dass sie im Unterricht gar nicht auffielen.

Was auf dem Pausenhof oder bei WhatsApp passiert, bekommen wir gar nicht mit. Klassenlehrerin Karin Vollmar

Hinzu komme, dass die Lehrer und die Klassen nur einen Bruchteil der Zeit zusammen seien. „Was auf dem Pausenhof oder bei WhatsApp passiert, bekommen wir gar nicht mit“, erklärt sie.

Gerade der digitale Bereich bereite immer mehr Schwierigkeiten, sagt Stefan Oesterle, Schulleiter der Claude-Dornier-Schule. Was dort geschrieben werde, sei nicht nur schwer nachverfolgbar - die Hemmschwelle sei auch deutlich niedriger als im direkten Miteinander.

Im Internet eskaliert die Situation

Es ist auch der digitale Raum, in dem die Situation in Florian Ungers Klasse letztlich eskaliert: Schüler filmen mit dem Smartphone ihre Lehrerin. In der WhatsApp-Gruppe der Klasse, in der zu diesem Zeitpunkt auch noch Florian Unger Mitglied ist, wird der Videoclip beleidigend kommentiert. Obwohl er Angst davor hat, wie seine Peiniger darauf reagieren werden, geht er mit dem Video zur Schulleitung.

Und die findet den Vorfall gar nicht witzig. Wie in solchen Fällen üblich, habe er alle Schüler der Klasse einzeln befragt, berichtet der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp. Dabei habe sich herausgestellt, dass es mehrere Täter gegeben hat.

Sie werden zur Verantwortung gezogen - und bei der „Schärfe der Bestrafung“ sei auch die Mobbing-Vorgeschichte in der Klasse berücksichtigt worden, so Grupp. Zwei Schüler sind fortan vom Unterricht freigestellt - müssen sich den Stoff für ihre Abschlussprüfungen also selbst erarbeiten.

Solche drastischen Maßnahmen sind laut Daniel Grupp nicht immer notwendig. „In der Regel versuchen wir, die Täter verbal zu erziehen“, sagt er. Oft würden auch die Betriebe der Azubis informiert, was in vielen Fällen Wirkung zeige.

Mobbing ist kein Straftatbestand

Ein Problem sei aber, dass die Fälle oft sehr spät bei der Schulleitung landen würden, wie Stefan Oesterle anfügt. Im Allgemeinen ist „Mobbing“ laut Oesterle ein recht schwammiger Begriff, der „inflationär“ eingesetzt werde.

Als Straftatbestand bei der Polizei gibt es Mobbing nicht - sondern es sind verschiedene Delikte, die darunter fallen. „Und sobald solche Straftaten erfolgen, sind wir verpflichtet, einzuschreiten“, so Oesterle.

Wie die Polizei gegen Mobbing vorgeht Mobbing ist auch bei der Polizei ein großes Thema. „Mobbing gibt es überall. Das fängt in der Grundschule an und kommt im gesamten schulischen Leben vor“, sagt Florian Suckel vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg. Im Strafrecht gibt es den Begriff nicht. „Beleidigung, Nötigung, Erpressung, Bedrohung und mehr – all das sind Handlungen aus dem Strafgesetzbuch, die unter Mobbing fallen können“, so Suckel. Grundsätzlich könne man von Mobbing sprechen, wenn mehrere Personen über einen längeren Zeitraum in der Öffentlichkeit gegen ein Opfer vorgehen. Für die Polizei spielt ebenfalls Cybermobbing, also das Mobbing im Internet, eine immer größere Rolle. Mit anonymen Nachrichten erreichen Täter hier eine „undefinierbar große Zielgruppe“, so Suckel. „Und das kriegt man aus dem Netz nicht mehr raus“, sagt der Polizist. Programme mit Künstlicher Intelligenz (KI), die inzwischen einfach zu bedienen sind, spitzen die Situation weiter zu. „Mit der neuen Technik sind üble Sachen möglich“, berichtet Suckel. Kürzlich habe es zum Beispiel einen Fall gegeben, bei dem das Gesicht einer 16-jährigen Schülerin per KI auf den Körper einer Frau in einem Pornofilm montiert wurde. Und dieses Video veröffentlichten die Täter laut Suckel im Netz. Durch das Digitale habe sich die „Qualität des Mobbings“ verändert, es sei „perfider und gemeiner“ geworden. Opfer seien im Internet oft einem „Dauerfeuer“ ausgesetzt. Die Polizei komme meist hinzu, wenn eine „Schmerzgrenze“ überschritten wurde – in der Regel, wenn eine Strafanzeige vorliegt. „Wir haben einen normverdeutlichenden Ansatz“, sagt Florian Suckel. Das bedeute, man zeige den Tätern auf, welche Folgen auf sie zukommen können. Zum Beispiel, dass auch eine Meldung bei der Führerscheinstelle möglich sei – eine „Drohkulisse“, die bei jungen Menschen oft Wirkung zeige, erläutert der Polizist. Eine weitere Hauptaufgabe der Polizei ist die Prävention. „Wir haben 28 hauptamtliche Mitarbeiter, die jeden Tag an Schulen unterwegs sind“, berichtet Suckel. Dabei klären die Beamten die Schüler unter anderem darüber auf, wo Gewalt anfängt. „Und wir zeigen deutlich auf, welche massiven Folgen Mobbing und Gewalt bei den Opfern haben können – auch in psychischer Hinsicht“, erläutert der Polizist. Schulen, die Interesse an den Angeboten der Präventionsarbeit haben, können sich bei der Polizei melden – unter Telefon 0751/8031042 oder per Mail an [email protected].

Im Nachgang würde man die Mobbing-Fälle in den Klassen aufarbeiten. Und für Schüler, die Redebedarf - auch zu anderen Themen - hätten, stünde eine Schulsozialarbeiterin bereit. Zudem setzt die Claude-Dornier-Schule auf Prävention: „Wir sind gerade dabei, ein neues Programm aufzulegen“, berichtet Stefan Oesterle. Ziel sei es, Schüler zu mehr Zivilcourage zu animieren.

Wie es Florian Unger heute geht

Entsprechend froh sind Schulleitung und Lehrer, dass sich Florian Unger getraut hat, über die Probleme zu sprechen. „Ich finde es toll, dass sich Florian gemeldet hat“, sagt seine Klassenlehrerin Karin Vollmar.

Der 24-Jährige selbst ist jetzt, nach dem Verweis seiner Mitschüler, erleichtert. „Früher hatte ich Angst, in die Schule zu gehen. Das hat mich psychisch fertig gemacht“, berichtet er. Er habe sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Ausbildung abzubrechen.

Das ist nun anders. „Meine Lehre will ich auf jeden Fall durchziehen“, so Florian Unger. Ihm sei es wichtig gewesen, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich will darauf aufmerksam machen, dass Mobbing überall sein kann - und dass sich etwas ändern muss“, sagt er.