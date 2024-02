„Ich hab’ ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Du hast von Anfang an auf meiner Abschussliste gestanden.“ Der Mann, der das sagt, heißt Chris. Er stammt aus Friedrichshafen und hat ein Leben als rechtsradikaler Skinhead hinter sich. Mehr als ein Drittel seiner 49 Jahre saß er hinter Gittern.

Derjenige, den Chris damals „wegmachen“ wollte, ist Florian Nägele vom Verein Arkade. Damals, vor 15 Jahren, hatte er gerade seine neue Stelle als erster Streetworker in Friedrichshafen angetreten. Er sollte sich um die damalige Skinhead-Szene kümmern; und idealerweise einzelnen Mitgliedern aufzeigen, wie sie aus diesem radikalen Milieu aussteigen können. Chris, damals eine respektierte „Altglatze“, hat er sich damit nicht zum Freund gemacht.

Aber seither ist viel passiert. Chris und Nägele kommen heute gut miteinander klar. Wie es dazu kam, darüber sprechen sie in einer Folge der neuen Podcastreihe „Geschichten aus 15 Jahren Streetwork“. In den insgesamt sechs Podcast-Folgen schildern Streetworker nicht einseitig, wie ihre Arbeit aussieht. Sondern sie lassen ihre Klienten erzählen, wie sie den Einsatz der Streetwork erlebt haben - über Jahre hinweg. „Ich danke Simon Riedel, der den Podcast aufgenommen hat. Auch, weil er ein gutes Händchen mit unseren Klienten hatte“, sagt Nägele.

Im Podcast wird die „verkrachte Existenz“ zur Persönlichkeit

Zuhörer erfahren im Podcast eine Menge über Menschen, mit denen man als durchschnittlicher Mittelständler im Friedrichshafen sonst kaum oder gar nicht in Berührung kommt. Es entfalten sich prekäre Lebensgeschichten, die oft bewegend sind - und immer fesselnd. Je länger man zuhört, desto mehr wachsen die Klienten der Häfler Streetworker zu interessanten Persönlichkeiten mit viel Lebenserfahrung heran. So kann es gehen, wenn jemand das Wort ergreift, über den sonst immer nur gesprochen wird - als „Neonazi“, „Obdachloser“, „Prostituierte“; oder einfach als „verkrachte Existenz“.

Das war zum Teil eine Sucht. Ich bin eingebrochen und da ging’s gar nicht ums Geld. Chris

„Die Zuhörer sollen intimen Einblick in ein authentisches Gespräch zwischen dem Klienten und dem Streetworker bekommen“, sagt Florian Nägele. In seinem Gespräch mit Chris wurde nichts rausgeschnitten, nur ein paar Wörter „weggepiepst“. Die Prügel, die Chris in seiner Kindheit bezogen hat, seine Haftstrafen, sein zeitweise exzessiver Drogenkonsum - er lässt alles raus. Über seine Wohnungseinbrüche sagt er ungeschönt: „Das war schon geil. Das war zum Teil eine Sucht. Ich bin eingebrochen und da ging’s gar nicht ums Geld.“

Dem Ex-Skinhead ist die AfD zu radikal

Geläutert, „bürgerlich eingependelt“, ist Chris nicht. Sein letzter Alkoholabsturz ist noch in Sichtweite. Immer noch ist er stolz, ein Deutscher zu sein. Trotzdem: Die AfD würde er nicht wählen. „Wegen des politischen Programms. Das ist für jeden Deutschen tödlich. Das wird eine mörderische Diktatur.“

Vor 15 Jahren war Streetwork in Friedrichshafen ein Pilotprojekt der Stadt Friedrichshafen. Heute ist sie etabliert. Florian Nägele ist Leiter einer ganzen Crew von Streetworkern und Streetworkerinnen. „Wir sind die letzte Instanz“, sagt Nägele und meint damit: Wenn sich Streetworker um dich kümmern, baumelst du am letzten Faden des sozialen Netzes. Danach kommt nur noch der freie Fall. „Bei unseren Klienten geht es oft ums Überleben“, sagt Florian Nägele.

Die Grundannahme: Jeder Mensch will geliebt werden

Dass Streetworker nicht immer mit offenen Armen empfangen werden, dafür ist Ex-Skinhead Chris ein Beispiel. Trotzdem sagt er heute über Florian Nägele: „Du hast dir meinen Respekt über Jahre verdient.“ Respekt, weil Nägele nie etwas versprach, das er nicht gehalten hat. Und wohl auch, weil er seine Klienten nicht in eine Richtung zwingt, sie nicht manipuliert. „Wir machen als Streetworker ein offenes Beziehungsangebot“, sagt er. „Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch geliebt werden möchte. Diese Annahme wirkt wie ein Schlüssel.“

Frauen in der Armutsprostitution arbeiten unter echt harten Bedingungen. Florian Nägele

Streetworker zu sein, das ist nicht nur ein Job. Dazu sind die menschlichen Schicksale zu hart, die Szenen zu rau und dreckig. Ungefährlich ist diese Arbeit auch nicht gerade. Beiläufig, mit seiner ruhigen Bärenstimme, sagt Nägele: „Ich hatte schon mal eine Pistole am Kopf“. Dass sie nicht geladen war, stellte sich erst hinterher heraus.

Gewalt, Drogen und Prostitution

Klar, Friedrichshafen ist eine Wirtschafts- und Tourismusstadt. Aber dieses Image hat seine Kehrseiten. Florian Nägele erfährt das jeden Tag. „Was uns nach wie vor beschäftigt, sind Gewalt, Straffälligkeit und junge Menschen in prekären Wohnsituationen. Schon immer waren es auch Drogen; und das ist mehr geworden.“ Hinzu kämen Prostitution und Sexarbeit.

„Unser Kerngeschäft ist dabei die Armutsprostitution. Frauen, die zum großen Teil aus Osteuropa kommen.“ Und Zwangsprostitution? Gäb es auch. Dass immer noch romantisierend vom „ältesten Gewerbe der Welt“ gesprochen wird, ist für Nägele unverständlich: „Frauen in der Armutsprostitution arbeiten unter echt harten Bedingungen. Ältestes Gewerbe? Vergiss es.“

Florian Nägele hat brutale Szenen gesehen. Er erzählt eine Geschichte von abgebrochenen Flaschen, von spritzendem Blut. „Das macht was mit dir“, sagt er. Um gefährliche Situationen entschärfen zu können, hat er eine Zusatzausbildung zum Antiagressions- und Coolnesslehrer gemacht. Er hat gelernt, Körpersprache zu deuten. „Wie kannst du dich wehren, allein indem du sicher auftrittst? Was bedeutet körperlicher Abstand?“

Es gilt die Schweigepflicht

Nähe und Abstand bestimmen die Arbeit eines Streetworkers auch im übertragenen Sinn. „Einerseits“, sagt Nägele, „muss dir klar sein, dass du als Streetworker ein Fremdkörper in der Szene bist, in der du dich bewegst“. Zugleich gewinnt ein guter Streetworker aber auch das Vertrauen seiner Klienten - indem er sich an die Schweigepflicht hält, an die er gebunden ist. Wozu diese Pflicht gut sein soll? „Man ist ja auch in der Illegalität unterwegs“, sagt Nägele.

Die Menschen am Rand der Gesellschaft, um die er sich kümmert, können eben auch kriminelle Kaliber sein - wie Chris. Und ein Streetworker, der zum Informanten wird, entzieht sich die Grundlage, auf der er arbeitet: das Vertrauen seines Gegenübers. Allerdings hat die Schweigepflicht Grenzen. „Ich sage den Klienten immer: Du kannst mir alles erzählen. Aber wenn du mir eine Straftat ankündigst, die du begehen willst, hat du Pech gehabt. Das würde ich zur Anzeige bringen.“

Alles Weitere erfahren Interessierte im Podcast „Geschichten aus 15 Jahren Streetwork - Von den Schattenseiten zurück ins Leben. Gefördert wurde seine Produktion mithilfe der Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen. Jeden Monat erscheinen zwei Folgen. Die ersten zwei von insgesamt sechs Folgen können schon abgerufen werden.

Hier geht es zum Podcast „Geschichten aus 15 Jahren Streetwork - Von den Schattenseiten zurück ins Leben“