Das große Wiedersehen in Rottenburg

Das Duell TV Rottenburg gegen Volley Youngstars Friedrichshafen feiert eine Neuauflage in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd. Am Sonntag um 16 Uhr ertönt der Anpfiff in der Volksbank-Arena.

„Rottenburg hat den besten und breitesten Kader in der Liga“, sagt Adrian Pfleghar, Trainer der Volley Youngstars. Viele Spieler des Gegners sind ihm bestens bekannt, haben sie doch ihre Ausbildung am Bundesstützpunkt Friedrichshafen genossen. So gehören die beiden Elsäßer-Brüder Johannes und Jakob ebenso zum Kader wie Timon Schippmann und David Dornauf. Ex-Häfler Moritz Rauber wechselte vor der Saison aus Hammelburg an den Neckar. Allerdings hat Pfleghar auch bemerkt, dass sich Rottenburg nach der Verletzung von Diagonalangreifer Niklas Lichtenauer sehr schwertut und sich an den guten Start mit drei Siegen drei Niederlagen anschlossen. Derzeit liegt das Team von Trainer Jan Scheuermann auf dem sechsten Platz.

Klare Ergebnisse in der Vorsaison

Aus der Vorsaison stehen zwei 0:3-Niederlagen gegen den TVR zu Buche. Wie schon in den vergangenen Wochen muss Pfleghar kurzfristig schauen, welche Spieler einsatzbereit sind, nachdem sich Zuspieler Daniel Habermaas und Libero Lucas Huckle krankgemeldet haben und Nick Breitenbach und Niklas Kluge (jeweils Bänderverletzung) sowie Mittelblocker Dominic Marjanovic (Hüftprellung) zuletzt fehlten. „Zum Glück haben wir einen großen Kader“, sagt Pfleghar.

Für Rottenburg ist es das zweite Spiel am Wochenende. Ebenfalls zu Hause misst sich das Scheuermann-Team am Samstag ab 19.30 Uhr gegen den punktgleichen TSV Mimmenhausen.