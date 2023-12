Das Friedrichshafener Wintermärchen geht weiter

Die erste Faustballmannschaft des VfB Friedrichshafen ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Landesliga-Rückrundenauftakt in der heimischen Bodenseesporthalle eilten die Seehasen wieder von Sieg zu Sieg und bauten somit ihre Tabellenführung aus.

Dabei begann der Spieltag am Sonntag für das VfB-Flaggschiff mit einem Fehlstart. Der erste Satz gegen den TSV Allmendingen ging nach einer Eigenfehlerserie mit 12:10 an die Gäste. Ein Weckruf zur rechten Zeit. Denn im Anschluss nahm der Häfler Express Fahrt auf und die Seehasen entschieden das Spitzenduell am Ende deutlich mit 3:1 (10:12, 11:6, 11:2, 11:7) für sich.

Von Beginn an besser lief es im zweiten Spiel gegen den TV Heuchlingen II. Zu keinem Zeitpunkt ließen die Häfler beim klaren 3:0 (11:7, 11:3, 11:7)-Sieg Zweifel an der eigenen Überlegenheit aufkommen. Und auch im vereinsinternen Duell gegen die zweite Mannschaft behielt die erste VfB-Mannschaft klar die Oberhand. Auch hier stand am Ende ein klarer 3:0 (11:6, 11:7, 11:6)-Sieg.

Der VfB-Reserve fehlt die Konstanz

Ein wenig ratlos ist derweil die zweite Mannschaft. Dass die Reserve im Vereinsderby wenig Chancen haben würde, war klar. Gegen Heuchlingen II erhoffte sich die Zweitvertretung des VfB nach dem Unentschieden im Hinspiel aber einen weiteren Punktgewinn. Jedoch gelang es dem Team um Mannschaftsführer André Meier zu selten, den Gegner konstant unter Druck zu setzen. Und zusätzlich machten sich die Häfler mit unnötigen Eigenfehlern selbst das Leben schwer. So sprang bei der 1:3 (12:14, 6:11, 11:9, 9:11)-Niederlage nur ein magerer Satzgewinn heraus.

Auch gegen Allmendingen blieb das Spiel der VfB-Reserve unkonstant. Auf starke Aktionen folgten in unschöner Regelmäßigkeit ärgerliche Eigenfehler, welche immer wieder den Spielfluss hemmten. Aber die Seehasen zeigten Moral und so fühlte sich das hart erkämpfte 2:2 (6:11, 11:8, 5:11, 11:7)-Unentschieden wie ein Sieg an.

Die vierte Position in der Landesliga nimmt zurzeit der TSV Lindau ein. Für die Inselstädter lief es in der Langenwandsporthalle in Albstadt-Tailfingen am Sonntag blendend. Sowohl gegen den TSV Oberlenningen (11:4, 11:7, 11:6) als auch den TSV Denkendorf (11:5, 11:1, 11:9) gelang ein 3:0-Erfolg.