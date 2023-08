Am Flugplatz, im und ums Dornier–Museum haben am Wochenende die Zeichen auf Sommerfest gestanden. Angekündigt als „Erlebniswochenende“ hat das Dornier–Museum mit einem Programm für Kinder, Familien, junge und ältere Flieger–Fans Wort gehalten.

Und die Gäste sind recht zahlreich der Einladung gefolgt. Dabei jagte ein Höhepunkt den nächsten. Wer rechtzeitig gebucht hatte, konnte mit der Dornier Do 27 einen Rundflug antreten. Begeistert berichteten Mitflieger von dem Flugerlebnis am Bodenseeufer entlang bis zu den Inseln Mainau, Reichenau und zurück.

Flüge eleben

Eine Dame meinte „Die Mundwinkel wollen kaum noch runter.“ Beliebt waren auch die Flüge mit dem Bodensee–Helicopter, wie der Kommentar eines jungen Mannes nach dem 10–Minuten–Flug nahelegte: „Kurz, aber so klasse!“

Familienflieger: Im und rund ums Dornier-Museum gab es viel zu entdecken. (Foto: Olaf E- Jahnke )

Von ähnlichen Reaktionen berichtete auch Jörg Heiermann, vom die Do 27–Flüge koordinierenden Luftsportclub Friedrichshafen. Museumsdirektor Hans–Peter Rien sagte zum Sommerfest: „Unser Programm richtet sich dieses Jahr auch besonders an die Kinder, mit vielen Angeboten, von den extra eingerichteten Spielplätzen und Aktionen bis zum Seehasen–Dampfbähnle.“

Antonov: Der größte Doppeldecker der Welt kam zum Museum an den Bodensee. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden, ebenfalls mit dem „Fly–in“ der Alpha–Jets und der Antonov. Das Angebot war definitiv sehr umfangreich samt Kinderkarussell, Kindeschminken, Zaubershows, Tretfliegerparcours und zahlreichen Spiel– und Bastelangeboten. Jeder hatte so seine Favoriten, wie bei Familie Schlaich aus Überlingen. Während die Tochter von den Flugzeugen schwärmte, war der Sohn eher dem Dampfbähnle zugeneigt. Dem Familienvater hat dagegen besonders gefallen: „Die Atmosphäre mit Flugzeugen und Jazzmusik beim Mittagessen.“

Flugshow sehen

Bei allen Altersklassen kam wohl die Flugshow der „Flying Bulls“ Alphajets gut an. Sie waren aus Anlass des 50–jährigen Jubiläums dieser besonderen Jets gekommen. Dazu gab es auch eine Sonderausstellung. Die Landung des größten Doppeldeckers der Welt, der Antonov An 2, hat ebenfalls Begeisterung geweckt.

Zaungäste: Auch auf dem Flugfeld boten sich Erlebnisse. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Es lockten neben zahlreichen Besichtigungen, zum Beispiel der Do 24 ATT von Iren Dornier, auch diverse geführte Touren. Dazu konnte man auch virtuell abheben — bis zum Weltraumspaziergang. Verschiedene reale Führungen waren ebenfalls beliebt, wie die Airport–Erlebnisführung mit Blick hinter die Kulissen des Flughafens oder die Vorführung der beiden neuen Löschfahrzeuge der Flughafen–Feuerwehr.

Musik gehört auch dazu

Musikalisch sorgten tagsüber Jazz– und Dixie–Combos am Samstag und am Sonntag für musikalische Unterhaltung. Am Samstag spielte außerdem abends open–air „Thin Mother“ mit Live–Rock am Rollfeld.