Anekdoten, Alltägliches und außergewöhnlicher Humor: 4 Feinde, eine Gruppe aus vier jungen Komikern, haben am Sonntag im Großen Zelt für jede Menge Lacher gesorgt. Alex Stoldt, Marvin Hoffmann, Yorick Thiede und Sebo Sam gelten als Nachwuchshoffnungen der deutschen Comedy–Szene.

In Friedrichshafen stellten sie bei der letzten großen Veranstaltung des Kulturufers unter Beweis, warum sie diesen Status durchaus zurecht haben. „Der erste Comedian des Abends hat es immer am schwersten“, kündigt zu Beginn des Auftritts eine Stimme an — und bittet das Publikum darum, entsprechend wohlwollend zu reagieren.

Und tatsächlich: Als Marvin Hoffmann als erster der 4 Feinde die Bühne betritt, sind die Lacher zunächst noch recht verhalten. Schnell aber ist das Eis gebrochen.

Vier Stühle, vier Mikrofone: Mehr brauchen die 4 Feinde nicht, um beim Kulturufer zu unterhalten. (Foto: Florian Peking )

Denn Hoffmann schafft es mit seinen Alltagsthemen die Menschen abzuholen. Ob er von seinen Hunden erzählt, die liebend gern die Hinterlassenschaften anderer Artgenossen verspeisen, oder von seiner Begegnung mit einem Cowboyhut–Träger: Immer wieder überrascht er die Zuschauer mit seinen Pointen.

Komische Wendungen, trockener Humor

Yorick Thiede gewinnt die Herzen des Publikums vom ersten Moment an. Er komme aus einem kleinen Dorf in Schleswig–Holstein, habe dort auf einem Bauernhof gelebt. Und das sehe man ihm auch an. Diesem ersten großen Lacher folgen viele weitere.

Etwa wenn Thiede von seiner Vergangenheit als „Assi“ erzählt: Es ist die Geschichte dreier Halbstarker, die in die Türkei zum „Sauf–Club–Urlaub“ reisen — eine Vielzahl zum Schreien komischer Wendungen inklusive.

Wesentlich trockener ist der Humor von Alex Stoldt. Er überzeugt mit einer betont monoton vorgetragenen, unkonventionellen Sicht auf die Dinge. So wird selbst die Erzählung von ein paar nicht bestandenen Führerscheinprüfungen zum großen Witz mit überraschenden Pointen. Bei Sebo Sam, dem Vierten im Bunde, driftet die Show dann vollends ins Absurde ab.

Sam begleitet sich selbst an der Gitarre, während er singt. Nur das, was er singt, ist schwer zu umreißen: Es geht um Gerechtigkeit, Liebe, Lamborghinis und vieles mehr. Es ist eine unvorhersehbare und groteske, aber nichtsdestotrotz wahnsinnig unterhaltsame Mischung, die der musikalische Komiker präsentiert.

Zum Schluss wird es interaktiv

Zuletzt stehen die 4 Feinde noch einmal gemeinsam auf der Bühne und reagieren, gewohnt humorvoll, auf Fragen aus dem Publikum. Da beurteilen sie etwa einen Besuch im Zeppelin–Musum („Viel zu voll“) und die Preiselbeertorte bei einem Häfler Bäcker („Die Käsesahne–Torte war besser“) und sorgen so ein letztes Mal für Lachtränen bei Teilen des Publikums.

„Ich glaube, ich bin dafür zu alt“, sagt nach dem Auftritt eine Kulturufer–Besucherin. Der Großteil des Publikums aber dürfte an diesem Abend mit einem stark beanspruchten Zwerchfell nach Hause gehen.