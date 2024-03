Lange nach Ende der ersten Play-off-Partie saß Thilo Späth-Westerholt noch mit seinem ehemaligen Mitspieler Tomas Kocian-Falkenbach zusammen. Beide spielten von 2015 bis 2018 für den VfB Friedrichshafen und sind heute Geschäftsführer eines Volleyball-Bundesligisten. Späth-Westerholt trägt die Verantwortung für die Häfler und Kocian-Falkenbach - momentan sogar als Coach - für die SWD Powervolleys Düren. „Wir haben generell über allgemeine Dinge gesprochen, auch Dinge, die die Vergangenheit betreffen“, meint Späth-Westerholt. Und natürlich haben beide auch erste Play-off-Viertelfinale am Freitagabend Revue passieren lassen, das der VfB in der heimischen Spacetech-Arena mit 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23) gewann.

28 Fehlaufschläge bei fünf Assen - das ist ein absolutes Missverhältnis. Thilo Späth-Westerholt

Dabei waren beide einer Meinung, dass die rund 1000 Zuschauer in Friedrichshafen nicht gerade die attraktivste Begegnung zu sehen bekamen. „Das war kein Spiel für Volleyballfetischisten. Das Beste an dem Abend war, dass wir gewonnen haben. Es war kein gutes Spiel von uns in allen Elementen“, betont Späth-Westerholt. „Es ist ein Raunen durch das Publikum gegangen. Es war für alle ernüchternd.“ Insbesondere der Aufschlag passte überhaupt nicht. „28 Fehlaufschläge bei fünf Assen - das ist ein absolutes Missverhältnis“, sagt der VfB-Geschäftsführer. Von seiner Mannschaft hätte er sich gewünscht, irgendwann etwas das Risiko zu reduzieren. „Du musst ein ausgewogenes Verhältnis finden und nicht jeden Ball mit 100 Prozent rüberprügeln. Düren hat genügend eigene Fehler produziert, du musst ihnen da auch mal den Ball zum spielen geben“, sagt Späth-Westerholt.

Die Häfler haben viele Geschenke verteilt, hatten aber das Glück, „dass Düren diese nicht angenommen hat“, analysiert der VfB-Geschäftsführer. In den entscheidenden Situationen war der Tabellensechste der Bundesliga-Hauptrunde zudem nicht ganz auf der Höhe. Marcin Ernastowicz schlug den Aufschlag zum ersten Satzgewinn des VfB ins Netz, Sebastian Gevert verfehlte aus einer eigentlich guten Position das Feld und besiegelte damit den 3:1-Heimsieg des VfB. „Wir hatten die stärkeren Nerven“, will Späth-Westerholt das Spiel auch nicht zu kritisch sehen. Schließlich war es für einige Häfler Akteure auch das erste Play-off-Spiel in Deutschland, dazu gab es zum ersten Mal seit 2019 mal wieder einen Sieg in der ersten Viertelfinalpartie.

Und: Mit Simon Tabermann Uhrenholt gab es beim Hauptrundendritten einen Lichtblick. Der 19-jährige Däne ersetzte Mitte des dritten Satzes beim Stand von 14:16 den abbauenden Michal Superlak. „Man kann sich nicht nur auf den Diagonalangreifer verlassen. Er wurde im ersten Satz viel gefüttert, vielleicht zu viel. Unter der Woche war er krank und dann im Laufe des Spiels nicht mehr so athletisch - folgerichtig, dass unser Youngster reingekommen ist“, sagt Späth-Westherholt. Uhrenholt lieferte mit einer Angriffsquote von 73 Prozent ab. „Er hat Energie und Feuer reingebracht“, freut sich der VfB-Geschäftsführer über seine Leistung.

Die Häfler spielen am Dienstag auch um eine längere Pause

Nun fehlt den Häflern nur noch ein Sieg für das Halbfinale. Diesen soll es zwingend am Dienstag in der Arena Kreis Düren (19 Uhr) geben. VfB-Trainer Mark Lebedew fand den Auftritt in Spiel eins ordentlich, ist sich aber sicher: „In Düren müssen wir besser spielen.“ Das ist auch die Meinung von Späth-Westerholt, der sehr motivierte Nordrhein-Westfalen erwartet. „Sie sind gefährlich und bleiben gefährlich“, meint der Geschäftsführer. Gerne würde der VfB die Serie entscheiden, um dann rund eine Woche die Akkus aufladen zu können und nicht noch ins Entscheidungsspiel am Samstag zu müssen. Denn schon Mitte nächster Woche startet das Halbfinale.

Play-off-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga, Spiel 1:

Berlin Recycling Volleys (1.) – Baden Volleys SSC Karlsruhe (8.) 3:0 (25:13, 25:17, 25:20)

VC Bitterfeld-Wolfen (7.) – Helios Grizzlys Giesen (2.) 0:3 (18:25, 14:25, 15:25)

VfB Friedrichshafen (3.) – SWD Powervolleys Düren (6.) 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:23)

WWK Volleys Herrsching (5.) – SVG Lüneburg (4.) 1:3 (21:25, 25:20, 20:25, 15:25).