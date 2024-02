Das 26. Internationale Violinfestival junger Meister steht an

Orchesterkonzerte und Meisterkurs, Violinrecitals und Kammermusikabende: Das 26. Internationale Violinfestival junger Meister bietet ein vielseitiges Programm. Vom 22. März bis zum 18. April treffen sich hochbegabte Geigerinnen und Geiger aus aller Welt am Bodensee, eingeladen vom Internationalen Konzertverein Bodensee.

Höhepunkte des Festivals sind traditionell die Orchesterkonzerte. Am Osterwochenende werden Sophie Druml, Sofia Smarandescu und Elisso Gogibedaschwili mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung des Chefdirigenten Douglas Bostock auftreten. In Konstanz, Ravensburg und Augsburg werden sie Werke von Mozart, Saint-Saëns und Beethoven spielen, wie es in der Ankündigung heißt. Als drittes wird Sofia Smarandescu Introduction und Rondo Capriccioso von Saint-Saëns aufführen.

Am Wochenende darauf sind Stefan Aprodu, Lucilla Rose Mariotti und Maya Wichert mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter deren Chefdirigent Gabriel Venzago zu hören. Auf dem Programm in Konstanz und Langenargen stehen die berühmten Violinkonzerte von Bruch, Wieniawski und Brahms.

Beim Kammermusikprojekt „Young Spirit - Skilled Hands“ proben international renommierte Musiker und junge Talente miteinander und treten gemeinsam in Memmingen, Lindau und Langenargen auf.

Werkstatt und Mittelpunkt des Violinfestivals ist der öffentliche Meisterkurs im Langenargener Münzhof. Der renommierte Geiger und Pädagoge Krzysztof Wegrzyn von der Musikhochschule Hannover vermittelt Studierenden und Gästen tiefe Einblicke in die Welt der Musik. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in Recitals in Langenargen und Lindau vorgestellt.

Die künstlerische Leitung des Violinfestivals liegt bei dem Lindauer Pianisten, Komponisten und Veranstalter Peter Vogel. Zum ersten Mal tritt die Friedrichshafener Fränkel-Stiftung als Hauptsponsor auf.

Der Vorverkauf für das Festivalprogramm hat begonnen. Karten sind im Internet über www.reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen finden sich unter www.konzertverein.com sowie unter www.birdmusic.de.