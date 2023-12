Dank „Häfler helfen“ kann eine Familie nach vorn schauen

Im Büro von Sabine Hornig gibt es einen Schreibtisch und einen Tisch für Gespräche. Samt Stühlen gehören sie zum Inventar, denn in der diakonischen Beratungsstelle für Schwangere und Mütter in Konfliktsituationen wird viel geredet, es werden Lösungsstrategien entwickelt, Anträge geschrieben und Vereinbarungen geschlossen. Aus dem Rahmen der Büroausstattung fällt die Zimmerecke. Dort gibt es eine große Kiste voller Spielsachen, Malzeug und Papier. Und sie wird häufig genutzt, wie die vielen Kinderzeichnungen im Raum zeigen.

Sabine Hornig ist Beraterin, Trösterin, Helferin und Erzieherin in einer Person

Die diplomierte Pädagogin und Theologin ist Beraterin, Trösterin, Helferin und Erzieherin in einer Person. Sarah B., die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, kommt seit ihrer ersten Schwangerschaft 2015 immer wieder in die Scheffelstraße. Zu ihrem Termin mit Sabine Hornig hat sie nicht nur einen Sack voller persönlicher und familiärer Probleme mitgebracht, auch ihre vierjährige Tochter ist dabei. Normalerweise besucht sie um diese Zeit den Kindergarten, doch wegen Personalmangels wurden die Öffnungszeiten reduziert. Sarah B. trägt es mit Fassung und ist froh, dass sie überhaupt einen Platz in ihrem Wohnbezirk bekommen hat. Denn das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich.

Wie so viele Rat- und Hilfesuchende hat Sarah B. eine Migrationsgeschichte. Mit elf Jahren kam sie im Zuge der Familienzusammenführung zu ihrem Vater nach Deutschland. Dieser war schon vor dem Krieg 2003 aus dem Irak geflüchtet. Allein, ohne Familie. Ein Jahr habe sie zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in der Türkei verbracht, bis sie nach aufreibendem Warten und obligatorischen DNA-Tests schließlich nach Deutschland einreisen durften.

Sarah B.s Mann tat sich mit der Integration schwerer als sie

Sarah B. lernte schnell Deutsch, besuchte die Schule und machte eine Ausbildung. Längst hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft, arbeitet im Einzelhandel, ist verheiratet und hat zwei Kinder - vier und acht Jahre alt. Ihr Mann, der erst 2013 nach Deutschland kam, tat sich mit der Integration offenbar schwerer. Er war tief verwurzelt in der patriarchalen Kultur seiner Herkunftsfamilie, konnte kein Deutsch und hatte keine anerkannte Ausbildung. Er fand einen Hilfsjob in der Gastronomie. Mit dem geringen Verdienst eine Familie zu ernähren, erwies sich als schwierig.

Als Sarah B. mit ihrer ersten Tochter schwanger wurde, kam sie zum ersten Mal in die diakonische Beratungsstelle. „Ich hätte es allein nicht geschafft“, sagt sie heute. Auf ihren Ehemann konnte sie nicht zählen. Er hatte Probleme, in der neuen Wirklichkeit anzukommen. Auf Anraten ihres Vaters wandte sich Sarah an Sabine Hornig. Sie half ihr, Anträge auszufüllen, navigierte sie erfolgreich durch Behörden und Ämter und war auch in inneren Nöten ihre Ansprechpartnerin. Drei Jahre später kam das zweite Kind. Die junge Familie hatte eine günstige Wohnung, Großeltern waren in der Nähe, Sarah B. arbeitete weiter in Teilzeit im Einzelhandel und trug zum Unterhalt der Familie bei. Es blieben aber zu viele Lasten an ihr hängen.

Die Ehekrise eskalierte schließlich

Die schon lange schwelende Ehekrise eskalierte. Sarah B. zog mit beiden Kindern aus der gemeinsamen Wohnung aus und kam im Gästezimmer ihrer Eltern unter. Eine eigene Wohnung zu finden, erwies sich als unmöglich. Unmöglich konnte sie aber auf Dauer in der Wohnung ihrer betagten Eltern bleiben, zumal ihre Mutter erkrankte und selbst auf Hilfe angewiesen war. Ein Dilemma, das sich nach einigen Monaten durch den Einsatz ihres Vaters sowie der Brüder ihres Mannes löste. In einer gemeinsamen Aktion brachten sie den Ehemann von Sarah B. dazu, umzudenken, wie Hornig sagt. Jetzt leben sie wieder zusammen - und alles ist gut? Nicht ganz. Die folgenden Wochen werden zeigen, wie die Familie wieder zusammenfindet und was alle aus der kritischen Situation gelernt haben.

Ganz aus eigener Kraft schaffen es die wenigsten. Sabine Hornig

Während der Trennung kam das ohnehin labile Haushaltssystem gründlich aus dem Takt. Es kam zu Zahlungsrückständen, Mahnungen flatterten ins Haus. Für Sabine Hornig ein Szenario, das sie von anderen Klientinnen kennt. Ein radikaler Kassensturz und eine Neuordnung der Finanzen waren unumgänglich. „Ganz aus eigener Kraft schaffen es die wenigsten“, sagt Hornig. Beginnt sich in einer Krise einmal die Schuldenspirale zu drehen, sammelt sich neuer Sprengstoff für die Beziehung an und irgendwann ist es zu spät. Das ganze System explodiert - mit gravierenden Folgen: Ehe kaputt, Wohnung weg, Arbeit weg, Streit ohne Ende. Am schlimmsten ist es meistens für die Kinder, die die Welt nicht mehr verstehen.

Dank Häfler helfen kann Erste Hilfe geleistet werden

Von außen ist eine solche Dynamik nur schwer zu stoppen. Dank der Spenden von Häfler helfen kann Sabine Hornig in solchen Fällen zumindest Erste Hilfe leisten und dazu beitragen, eine akute finanzielle Notlage unbürokratisch und schnell zu beenden. Im Fall von Sarah. B. waren es Rückstände bei Gebühren, die ihr Konto ins Minus brachten und ausgeglichen werden mussten. Gleichzeitig galt es, das Haushaltssystem des Ehepaares neu zu ordnen.

Bei Sarah B. ist beides gelungen. Mit ihrem Mann wagt sie einen Neuanfang. Er hat inzwischen einen besseren Job und hat notwendigen Vereinbarungen über die Aufteilung des Haushaltsbudgets zugestimmt. So können nun sicher alle Rechnungen bezahlt werden, und es haben alle Klarheit, wie viel Geld für Essen, Kleidung und die unerwartet oft kommenden Kleinigkeiten zur Verfügung steht.

Da die jüngste Tochter einen Kindergartenplatz hat, kann Sarah B. wieder in Teilzeit arbeiten und so zum Familienunterhalt beitragen. „Ich will doch nicht zuhause rumsitzen“, sagt sie fast trotzig.