Daniel Mehlmann ist deutscher Junioren-Meister im Taekwondo

Der Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen hat bei den deutschen Junioren-Meisterschaften im Taekwondo fünf Kämpfer und Kämpferinnen auf die Wettkampffläche geschickt und wurde mit einer Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen belohnt. Deutscher Junioren-Meister in der Bielefelder Seidensticker-Halle wurde Daniel Mehlmann.

Alle fünf Sportler und Sportlerinnen BSV Friedrichshafen konnten nach einer Medaille greifen. In der männlichen Juniorenklasse bis 54 Kilogramm zogen gleich zwei Häfler ins Finale ein: Batu Özkan und Daniel Mehlmann, der sich wie schon bei den diesjährigen deutschen Herren-Meisterschaften den Titel sicherte. Zu Bronze kamen Helin Kodaman bei den Juniorinnen bis 46 Kilogramm, Aisha Bangura bei den Juniorinnen bis 57 Kilogramm und Edda Kettel bei den Juniorinnen bis 62 Kilogramm.

Deutsche Hochburg im Taekwondo

Nach drei Titeln und einem dritten Platz bei den deutschen Jugend-Meisterschaften sowie einer Goldmedaille und zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen bei den deutschen Erwachsenen-Meisterschaften zählt der BSV Friedrichshafen zu den deutschen Hochburgen im Taekwondosport und das sowohl im Nachwuchs-, als auch im Spitzenbereich. Zudem hat Elizabeth Anyanacho vom BSV Friedrichshafen Anfang Februar das Olympiaticket für die Spiele 2024 in Paris gelöst. Somit ist der BSV zum siebten Mal in Folge bei Olympischen Spielen vertreten, was Friedrichshafen auch international zu den leistungsstärksten Standorten macht.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir bei den deutschen Meisterschaften erneut sehr erfolgreich abgeschnitten haben und das mit einer durchweg sehr jungen Mannschaft“, blickt BSV-Cheftrainer Markus Kohlöffel beruhigt in die Zukunft, der zusammen mit seinem Co-Trainer Dimitrij Schmidt die Mannschaft in Bielefeld betreut hat. Boris Winkler komplettierte das Häfler Erfolgstrainertrio, jedoch in seiner Funktion als Bundestrainer.