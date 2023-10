„Maaamaaa!“, der Ausruf hallt durch den Spiegelsaal in der Caserne in Friedrichshafen. Beige Wände, unterbrochen von schwarz-weißen Fotografien. Alle zeigen Frauen, die sich wünschen, auch so gerufen zu werden. Doch vielen von ihnen bleibt das verwehrt, weil sie Mütter von sogenannten Sternenkindern sind. Das sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Der Verein „Sternenkinder Bodensee“ hat zu seinem einjährigen Bestehen vor Kurzem einen Tag der offenen Tür in der Caserne veranstaltet, und der Bedarf nach Unterstützung ist offensichtlich groß.

Saskia Dickhut, eine der Gründerinnen des Vereins, hat ihren Sohn während der Schwangerschaft verloren. Begleitet wurde sie durch diese Zeit von Angela Sombrowski, ebenfalls Mitbegründerin des Vereins. Sie ist gelernte Hebamme und kannte sich bereits mit „Sternenkindern“ aus.

Welche Rechte betroffene Eltern haben

Allerdings sind bei weitem nicht alle werdenden Familien über das Thema ausreichend informiert. Was tun, nach der Nachricht, die alles verändert? Was, wenn es plötzlich passiert? Wie lange darf die Familie ihr Sternenkind bei sich behalten, um Abschied zu nehmen?

Viele Eltern wüssten nicht, welche Rechte sie nach dem Tod ihres Kindes haben, sagt Saskia Dickhut. Auch, weil die Informationen noch nicht zugänglich genug seien und erst im Prozess des Verlusts zutage kämen.

Um dies zu ändern, gründeten sie den Verein vor einem Jahr. Er wächst immer weiter, weshalb sich beispielsweise der zum Verein gehörende Gesprächskreis seit Juli zwei- anstatt einmal im Monat trifft. Dort helfen sich Mütter, Väter und Angehörige gegenseitig. Sie berichten von Erfahrungen oder hören zu ‐ alles in einem geschützten Rahmen.

Fotos zeigen Mütter von Sternenkindern

Im Spiegelsaal der Caserne hängen Schwarz-Weiß-Portraits ‐ eine Kampagne, die der Verein in Immenstaad, Passau und Berlin initiiert hat. Dabei wurden Mütter von Sternenkindern fotografiert. Auf den Schildern, die sie in den Händen halten, steht: „5 Schwangerschaften, 3 Kinder“, „1 Schwangerschaft ‐ 0 Kinder“, „3 Schwangerschaften ‐ 2 Kinder“. Manche Frauen halten ein Kuscheltier in den Händen, schauen auf es hinab. Unter den Portraits sind kleine Schilder angebracht ‐ mit dem Namen und der Geschichte der Teilnehmerin. Oft ist darin von den Kindern „an der Hand“ und den „Sternenkindern“ die Rede.

Die Ausstellung soll sichtbar machen, dass viele Schwangerschaften nicht da enden, wo es sich alle wünschen: Im Kreissaal mit einem gesunden, lebendigen Kind.

Viel mehr Frauen betroffen, als angenommen

4,4 von 1000 Kindern kommen in Deutschland laut statistischem Bundesamt tot zur Welt. Allerdings, so erzählen Dickhut und Sombrowski in einem Vortrag am selben Tag, gelten erst Kinder, die mit mindestens 500 Gramm und beziehungsweise oder nach der 24. Schwangerschaftswoche tot geboren werden ‐ als „Totgeburten“. Alle anderen Sternenkinder gelten als „Fehlgeburt“. Diese werden statistisch nicht erfasst.

Allerdings wird davon ausgegangen, dass jede dritte bis sechste Schwangerschaft mit dem Tod des Kindes endet. Es erleben also viel mehr Menschen diesen frühen Verlust, als häufig angenommen. Noch dazu, so Saskia Dickhut, litten darunter ja nicht nur die werdenden Eltern, sondern auch deren Familien und Freunde.

Auch die Geschwister von Sternenkindern brauchen Trost. Dafür steht der Kuscheltiger mit dem blauen Latztuch. (Foto: Barbara Manhart )

Auch mögliche Geschwisterkinder sind dabei gemeint. Wie erklärt man einem Kindergartenkind, das sich vielleicht schon auf das Geschwisterchen freut, dass es gestorben ist? Dafür hat der Verein eine Bücherecke beim Tag der offenen Tür eingerichtet. Titel wie „Marlene wohnt im Himmel“ oder „Geht sterben auch wieder vorbei?“ führen Kinder im Bilderbuchformat an das große Thema heran.

Mehr Zeit für den Abschied

Ein weiteres Projekt des Vereins ist die Anschaffung eines „mobilen Cuddle Cots“. Dabei handelt es sich um eine Kühlbox, die dort aufgebaut werden kann, wo sie gebraucht wird. Durch die Kühlung können sich die Angehörigen des Kindes auch zuhause von ihrem Kind über eine längere Dauer verabschieden. Für Dickhut und Sombrowski ein weiterer Schritt, die Betreuung von Eltern auf ihrem Trauerweg zu erleichtern. Deshalb sammeln sie derzeit Spenden für die Box.

Rückbildungskurs speziell für Sternenkindmütter

In der Zukunft möchten sie auch einen speziellen Rückbildungskurs für Mütter von Sternenkindern anbieten. Denn auch die Körper dieser Frauen verändern sich durch die Schwangerschaft ‐ aber zwischen Müttern mit ihren glucksenden Kindern an einem Rückbildungskurs teilzunehmen, halten sie für nicht sinnvoll.

Der Kurs ist fertig konzipiert und kann jederzeit starten ‐ allerdings kann der Kurs erst mit drei Teilnehmerinnen beginnen. Bisher hatten sich immer nur vereinzelt Frauen gemeldet. Ein weiterer Grund für den Verein, an der Sichtbarkeit der Sternenkinder und ihrer Angehörigen zu arbeiten. Damit auch diejenigen erreicht werden, die noch nichts davon wissen.

Sitz des Vereins ist Markdorf: Sternenkinder Bodensee e.V., Heggelinstraße 7/10, 88677 Markdorf. Ansprechpartnerinnen sind Saskia Dickhut und Angela Sombrowski. Kontakt unter Telefon: 01512/3 15 40 58 und Mail an [email protected] oder unter https://sternenkinder-bodensee.de/