Damit die Bits und Bytes nicht ins Stocken geraten

Laptops, Handys, Roboter, 3D–Druck, Apps,… die Liste der elektronischen Helfer könnte endlos fortgesetzt werden. Die Digitalisierung ist nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Problematisch wird es, wenn plötzlich ein wesentliches Kettenglied droht auszufallen. So geschehen in der Wissenswerkstatt Friedrichshafen als ein nicht mehr funktionierender Switch die gesamte IT–Infrastruktur an einem Standort zum Erliegen brachte. Eine Überbrückungslösung wurde gefunden, aber schnell war klar, dass das Bauteil ersetzt werden muss.

Die Wissenswerkstatt bietet kostenlose Technikkurse für Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren an und finanziert sich fast ausschließlich über Spenden– und Sponsorengelder. Der Ersatz des Switches hinterlässt ein unvorhergesehenes Loch in der Vereinskasse. Daraufhin entschied der Vorstand des VDI Bodensee, sich mit einer Spende von 1500 Euro an den Kosten des neuen Switches zu beteiligen.

„Der VDI ist Gründungsmitglied der Wissenswerkstatt und begleitet uns im Vorstand von Anfang an“, erklärt Geschäftsführerin Kathrin Hopkins. „Er unterstützt uns regelmäßig finanziell bei der Durchführung von Veranstaltungen oder bei außerordentlichen Investitionen.“ Wolfgang Horn, Vorsitzender des VDI Bodensee–Bezirksvereins ergänzt: „Ein zuverlässiges Netzwerk ist für die Wissenswerkstatt doppelt wichtig. Zum einen natürlich, um die internen Abläufe abbilden zu können, aber auch ein gewichtiger Anteil der Kurse wäre ohne ein funktionierendes Internet nicht möglich.“

Die großzügige Spende stellt sicher, dass in der Wissenswerkstatt auch in Zukunft nicht nur Späne durch die Luft fliegt, sondern auch weiterhin die Bytes in Kursen wie Robotik, App–Entwicklung, 3D–Druck, CAD, CNC, Scratch und Arduino durch die Leitungen schießen können.

Die Wissenswerkstatt wird getragen durch die Zeppelin Stiftung, ZF Friedrichshafen, der VDI, Zeppelin Systems, Rolls Royce Power Systems und weitere Unterstützer.