Ein E-Roller-Fahrer hat bei einem Unfall in Friedrichshafen am Montag gegen 11.30 Uhr leichte Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeibeamter vor Ort berichtete, fuhr der Mann ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem E-Roller von der Riedleparkstraße südlich in den Kreisverkehr Riedleparkstraße-Eugenstraße-Charlottenstraße ein.

Eine Dacia-Fahrerin kam von der Charlottenstraße, übersah den Rollerfahrer und prallte auf den Fahrer.

Stau auf drei Straßen

Der Rollerfahrer fiel zu Boden und erlitt eine Prellung am rechten Oberschenkel. Ein Krankenwagen brachte ihn in das Klinikum Friedrichshafen.

Nach dem Unfall staute es sich für mehrere Minuten in der Eugen-, Charlotten- und Riedleparkstraße, da der Dacia und der Roller zur Unfallaufnahme mittem im Kreisverkehr stehen blieben.