Martina Otto war kegeln. Es ist Samstag und der Handyempfang auf der Kegelbahn nicht sonderlich gut. Als sie dann aber nach Hause will, gibt das kleine Ding in ihrer Tasche keine Ruhe. „Da waren 1000 Nachrichten, dass es brennt“, erzählt die Friseurin, Anfang der Woche ohne Unterbrechung wieder in ihrem Geschäft mit Kamm und Schere in der Hand - immer noch bewegt davon, was am Samstag in Fischbach auf der Zeppelinstraße passiert war.

Zeugen hatten am Samstag gegen 21.50 Uhr Feuer im Dachstuhl einer Ferienwohnung entdeckt und als erstes die Bewohner wach geklingelt und aus dem Haus geholt. „Die haben unglaubliches Glück gehabt“, erzählt Martina Otto. Sie hat ihren Friseursalon in dem Gebäude und ihre Tochter hat dort eine Wohnung unter der Ferienwohnung.

Seit 57 Jahren in Familienbesitz

Den Friseursalon gibt es seit nunmehr 57 Jahren als Familienbetrieb, im vergangenen Jahr konnte Martina Otto ihr persönliches Firmenjubiläum für 33 Jahre mit dem Salon feiern. Auch diese Gedanken schossen ihr auf der Fahrt zum Salon durch den Kopf.

Als die Feuerwehr ankam, loderten bereits die ersten Flammen aus dem Dach. Um kurz vor Mitternacht war das Feuer gelöscht, das Drama aber noch lange nicht beendet. „Es war unbeschreiblich, was da passierte. Auf der einen Seite diese Katastrophe, aber auf der anderen Seite soviel Hilfe und Nähe. Uns haben die Einsatzkräfte Tee angeboten, die haben sich richtig gekümmert“, lobt sie und erzählt, wie sie bei minus acht Grad Celsius zwei Stunden lang vor ihrem Salon stand.

Irgendjemand hilft immer

Es waren nicht nur die Feuerwehr und die Rettungskräfte vor Ort, auch von der Stadt kam jemand, das Stadtwerk am See hatte sofort jemanden geschickt und sie alle hätten wie ein perfektes Getriebe zusammengearbeitet. „Da hat jemand ständig die Wege und Flächen freigeräumt, das Löschwasser ist auf dem Boden gleich gefroren“, sagt Martina Otto, die an dieser Stelle ausdrücklich allen Beteiligten ihren Dank aussprechen möchte.

Irgendwer habe sogar bei ihrer Tochter geholfen noch zu retten, was zu retten war. Martina Otto hatte ihre Tochter gleich angerufen, weil auch die nicht daheim war. Die Wohnung ist in erster Linie durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. „Und da war alles neu. Wie das eben so ist, wenn sich eine 24-Jährige in ihrer ersten Wohnung einrichtet“, erzählt ihre Mutter, während sie die Haare ihres Kunden, der gerade gezahlt hatte, zusammenfegt.

Salon ist freigegeben

Am kommenden Montag werden die Sachverständigen der Polizei kommen und alles noch einmal untersuchen. Bis dahin ist die oberste Wohnung gesperrt. Deren Inhaber ist derzeit im Urlaub, weiß aber von dem Unglück. Und am Montag dieser Woche hatte Martina Otto bereits ihren Anrufbeantworter neu besprochen und darauf hingewiesen, dass ihr Salon geöffnet ist. Gutachter und Elektriker hatten sich die Installationen angeschaut und den Salon freigegeben.

„Trotzdem bin ich am Montag überwältigt gewesen“, sagt sie. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die in der Stadt ihre Friseursalons haben, hätten ihr angeboten, ihre Kunden doch in deren Geschäften zu bedienen. Diese Hilfsbereitschaft musste sie zwar nicht in Anspruch nehmen, ein bisschen stolz auf ihren ganzen Berufsstand macht sie das aber trotzdem. Sie ist ihren Kolleginnen und Kollegen unendlich dankbar.

Jetzt heißt es abwarten

Das Geschäft geht weiter, was die Schäden in der Wohnung ihrer Tochter und in der Dachgeschoss-Wohnung angeht, da müsse man jetzt mal abwarten, was die Fachleute sagen. Den Sachschaden hatte die Polizei nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro beziffert.