Bahnstreik sorgt für Zugausfälle

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Afufgrund des Streiks der GDL bestehen nur wenige Zugverbindungen nach Ulm, Aulendorf, Lindau oder Radolfzell. (Foto: Andy Heinrich )

Am Stadtbahnhof in Friedrichshafen herrscht wegen des Bahnstreiks am Mittwoch gähnende Leere. Vereinzelte Fahrgäste, die doch Zug fahren wollen, reagieren teils genervt.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 11:07 Von: Andy Heinrich