Cross–Country–Weltcup in Andorra: David List fährt in die Top 30

Pal–Arinsal in Andorra ist ein besonderer Mountainbike–Weltcupstandort. Zum einen in der atemberaubenden Bergwelt der Pyrenäen gelegen. Andererseits liegt die Strecke auf 1900 Metern. David List vom RSV Seerose Friedrichshafen durfte das Erlebnis am vergangenen Wochenende mitnehmen. Im Eliterennen gelang dem Fahrer vom Lexware Mountainbike Team mit Rang 29 seine beste Platzierung im Cross–Country–Weltcup in dieser Saison.

Unfall unbeschadet überstanden

„Es war alles andere als einfach bei diesen schwierigen Bedingungen und ich wäre noch weiter nach vorne gekommen, wenn ich nicht ein, zwei Fehler zu viel gemacht hätte“, wird der Student aus Freiburg in der Lexware–Mitteilung zitiert. Gegen Ende des Rennens fuhr er auf der rutschigen Strecke gegen einen Baum, überstand den kleinen Unfall aber unbeschadet. Im Short Track schaffte es der 23–Jährige von Rang 36 startend noch auf Platz 22.