Wie hieß das Virus nochmal? Corona? Oder halt mal, ist nicht „der“ Virus korrekt? Wie auch immer, ich habe mich kürzlich mit Corona angesteckt, zumindest bewusst zum allerersten Mal. Und dabei etwas erfahren, das ich nicht erwartet hätte: Es hat mich dumm gemacht.

Gnade contra Corona-Dummheit

Das fing schon bei der telefonischen Krankmeldung an. Die Arzthelferin fragte nach meinen Symptomen. Was dann folgte, war ein lupenreines Stottern. Ich hatte vergessen, welche Symptome ich hatte. Na gut, ich sollte gnädig mit mir sein, schließlich führte ich das Telefongespräch mit mehr als 39 Grad Fieber. Und auch gnädig mit meinem Körper sein, welcher den beziehungsweise das Virus so tapfer mit einem nächtlichen Husten-Marathon abwehrte.

Am Ende konnte ich auch gnädig mit der Corona-Dummheit umgehen und habe sie so überwunden ‐ zum Glück, denn als Volontär der Häfler Lokalredaktion muss man tagtäglich brillante Texte abliefern. Wenn ich mich nur erinnern könnte, worum es in diesem Text gehen sollte …