Viele englische Wörter, aber ein sehr schwäbischer Ansatz: „Move+“ heißt ein jetzt gegründeter Accelerator, mit dem ZF, Stadtwerk am See und Zeppelin–Uni Start–ups an den See locken wollen.

Oder auf gut Deutsch: Die beiden Unternehmen und die Uni haben sich zusammengetan, um Gründern unter die Arme zu greifen, die Geschäftsideen rund um die Themen Energie und Mobilität haben. Gefördert wird das Projekt vom Land Baden–Württemberg.

Start–up-Ökosystem

„Ziel der Kooperation ist es, am Bodensee ein Start–up-Ökosystem zu schaffen, das den jungen Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle hilft“, sagt Sebastian Grimm. Er leitet das „ZF Innovation Lab“, das Ideen und Projekte innerhalb des Konzerns bündelt und unterstützt. Schwerpunkt des Accelerators (deutsch: Beschleunigers) mit den Namen „Move+“ sind die Themen Energie und Mobilität.

Platz für viele neue Ideen: der Pioneer Port am Seemooser Horn. (Foto: ZU/Constantin Ehret )

„Uns geht es darum, junge Unternehmer kennenzulernen und mit ihnen nachhaltige, technologisch reife Lösungen zu entwickeln und — ganz wichtig — auch umzusetzen“, erklärt Peter Majer, Leiter Unternehmensentwicklung und Innovation beim Stadtwerk am See, dem zweiten Partner des neuen Gründerzentrums. „Schließlich sind wir nicht nur regionaler Energie–, sondern auch Mobilitätsdienstleister.“

„Pioneer Port“ öffnen

Dritter im Bunde ist die Zeppelin–Uni, die mit dem „Pioneer Port“ im ZU–Standort am Seemooser Horn bis jetzt rund 150 Firmengründungen — meist aus den Reihen der eigenen Studierenden — begleitet und unterstützt hat. „Wir verstehen uns als Gründungsuniversität, die Förderung von Pionieren gehört zu unserer DNA“, sagt Lennart Brand, Mitglied der Geschäftsleitung der ZU. Man plane schon länger, den „Pioneer Port“ für die Region zu öffnen.

Sebastian Grimm, Leiter des ZF Innovation Lab, freut sich über den Förderbescheid für „Move+“, der von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) übergeben worden ist. (Foto: ZF )

Auch „Move+“ wird am Seemooser Horn angesiedelt. Dort erhalten die Gründer für einige Monate einen kostenlosen Arbeitsplatz, aber auch Austausch mit anderen Gründern, Laborkapazitäten und Know–how von den drei Initiatoren des Projekts und einem Netzwerk drumherum. Schließlich brauchen junge Firmen nicht nur technische und finanzielle Hilfe, sondern beispielsweise auch juristische. Oder einen Steuerberater.

„Move+“ ist Standortpolitik

Ab Oktober 2023 können sich Gründer regelmäßig für die mehrmonatigen Programme bewerben. „Eine Voraussetzung ist, dass Bewerbungen einen Bezug zur Bodenseeregion haben. Im Idealfall siedeln wir die Unternehmen im Anschluss am Bodensee an“, sagt Sebastian Grimm. „Move+“ sei auch Standortpolitik und soll Arbeitsplätze an den See bringen.

Hier können Produkte nicht nur entwickelt, sondern auch gleich ausprobiert werden. Peter Majer

Geplant ist auch ein regelmäßiger Investoren–Gipfel, bei dem potenziellen Geldgebern neue Geschäftsmodelle vorgestellt werden sollen. Das Angebot ist für Gründerinnen und Gründer kostenlos — und richtet sich ausdrücklich nicht nur an junge Menschen, sondern auch an Tüftler jenseits der 30. „Das können auch Ausgründungen aus Unternehmen heraus sein“, sagt Lennart Brand.

Besondere Verkehrssituation

Dass sich ZF und das Stadtwerk mit den Themen Energie und Mobilität befassen, ist nicht weiter überraschend. Friedrichshafen und der gesamte Bodenseeraum böten sich für diese Themen aber auch besonders an, sagt Peter Majer. So habe man hier neben dem individuellen und dem öffentlichen Straßenverkehr und der Bahn auch Schiff– und Luftfahrt, ja sogar Luftschiffe.

Zudem sei die Energieversorgung in der Region sehr dezentral organisiert. Außergewöhnlich sei auch die hohe Dichte an Industriebetrieben. „Hier können Produkte nicht nur entwickelt, sondern auch gleich ausprobiert werden“, sagt der Mann vom Stadtwerk.

400.000 Euro vom Land

Das baden–württembergische Wirtschaftsministerium fördert das Projekt in einer ersten Förderperiode mit 400.000 Euro. Diese Phase ist auf eineinhalb Jahre angelegt und läuft bis Ende 2024. Im Anschluss hat das Ministerium eine Folgeförderung in Aussicht gestellt.

Es gelte, technische Lösungen für politische Ziele zu finden, sagt Peter Majer und nennt ein Beispiel: Viele forderten Wasserstoffantriebe für den Schwerlastverkehr. Damit das funktioniert, brauche man zum Beispiel funktionierende Betankungsanlagen.

„Coole Ideen, coole Produkte, coole Leute“

Das Ziel von „Move+“ bringt ZFler Grimm auf den Punkt: „Wir holen coole Ideen, coole Produkte und coole Leute an den See.“