„Cool Vibrations“ gewinnt die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen

Sie sind inzwischen für viele Mannschaften aus Firmen, Vereinen und Freundeskreisen fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit: Die vom Häfler Stadtmarketing organisierten neunten Stadtwerk am See Stadtmeisterschaften auf den Eisstockbahnen am Romanshorner Platz. Von den 80 in diesem Jahr gestarteten Teams mit rund 500 Spielerinnen und Spielern schafften es nach 180 Partien zehn Mannschaften in den Finaltag am Donnerstag, 14. Dezember.

Nach spannenden Spielen in zwei Fünfergruppen trafen im Finale die Gruppensieger „Cool Vibrations“ und „Dynamo Dosenbier“ aufeinander, um den Titel des neunten Häfler Stadtmeisters unter sich auszuspielen. Aus dem packenden Spiel ging „Cool Vibrations“ als Sieger und Stadtmeister hervor.

Die Teammitglieder freuten sich bei der Siegerehrung neben Siegerpokal und Urkunde über Verzehrgutscheine für die Bodensee-Weihnacht im Wert von 100 Euro sowie sechsmal zwei Gutscheine zum Eintritt in das Hotel City Krone Day Spa. Platz drei sicherte sich im kleinen Finale erst im Stechen das Team „Eisschlotzer“ vor den „Eismaschinen“ auf Platz vier. Die Anmeldung für die Stadtwerk am See Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen 2024 wird ab September möglich sein.