Comedy-Star Khalid Bounouar in der Caserne

Charmant, schlagfertig und blitzgescheit: Rebell-Comedian Khalid Bounouar ist am Donnerstag, 7. Dezember, live im Kulturhaus Caserne zu erleben. In der Werkstatt präsentiert der gebürtige Aachener ab 20 Uhr sein neuestes (und zweites) Solo-Programm „DMC - drive me crazy!“ (Einlass:19 Uhr).

Khalid Bounouar, der aus einer algerisch-marokkanischen Künstlerfamilie stammt, steht bereits sein Leben lang auf der Bühne. Nach mittlerweile elf Tourneen als offizielles Mitglied der RebellComedy und seiner erfolgreichen ersten Solo-Tour ist er dank seines ganz eigenen Stils zu einem bekannten deutschen Stand-up-Comedian avanciert, wie es in der Vorschau heißt. Keine Bühne der Welt ist zu verrückt für ihn. Er ist bereits im Zirkus, im Gefängnis, im Kriegsgebiet vor deutschsprachigen Soldaten und sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgetreten. Mit echten Geschichten aus dem Leben, eindrucksvollen Beobachtungen und Geständnissen über sich selbst lässt er die Zuschauer Teil seiner One-Man-Show werden und führt sie in seine verrückte Welt ein.