Comedian Boris Stijelja tritt im Häfler Theater Atrium auf

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Freitag, 10. November, Boris Stijelja, Deutschlands erfolgreichsten kroatischen Comedian, mit „Viagra hält die Blumen frisch“ im Theater Atrium in Friedrichshafen um 20 Uhr. Nach seinen Erfolgsprogrammen „Cevapcici to go“ und „Voll integriert ‐ aber mein Schutzengel hat Burnout“ legt Stijelja (Foto: Veranstalter) mit seinem dritten Programm nach. Darin erzählt nicht nur über die Eigenheiten des Landes an der Adria, sondern nimmt auch seine deutsche Heimat ‐ die Pfalz ‐ auf die Schippe. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Programm startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten online reservieren unter www.kulturhaus-caserne.de.