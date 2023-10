Columban-Chöre proben Kindermusical

Savannengeräusche ertönen aus dem Schönstatt-Zentrum in Aulendorf, man blickt in 40 begeisterte Kindergesichter. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, die sogleich anfangen mit kräftiger Stimme peppige, schwungvoll-rhythmische Lieder anzustimmen. Unter der Leitung von Marita Hasenmüller proben die Kinder von Kinderchor, Schülersingkreis und Jugendvorchor der Chöre Sankt Columban für das diesjährige Kindermusical „Tuishi pamoja ‐ Eine Freundschaft in der Savanne“.

Auf die Frage, was Freundschaft für die Chorkinder bedeutet, kommen viele Antworten: „Zusammenhalten“, „Quatsch machen“, „Geheimnisse behalten“, „jemanden zum Leuchten bringen“ sind nur einige davon.

Giraffen und Zebras reden nicht miteinander

In ihrem Kindermusical erzählen sie die Freundschaftsgeschichte von Raffi, einem Giraffenkind, und Zea, einem kleinen Zebra. Seit Jahren leben ihre Herden getrennt voneinander. Die Giraffen wollen mit den „Streifenheinis“ nichts zu tun haben, denn es sei nun einmal so, dass Zebras und Giraffen nicht zusammenpassen würden und deshalb auch besser gar nicht miteinander redeten. Und auch die Zebras halten von den „gepunkteten Langhälsen“ genauso wenig wie vom Rest des Tierreichs.

Aus Abneigung wird Freundschaft

Aber der Angriff der Löwen bringt so einiges durcheinander: Raffi und Zea verlieren ihre Herde und treffen schließlich aufeinander. Auch die beiden müssen so einige Vorurteile überwinden, bis sie schließlich Freundschaft schließen. Mit der Hilfe von drei pfiffigen Erdmännchen gelingt es auch schlussendlich, die beiden Herden zu vereinen.

Das Überwinden von Vorurteilen und Gruppenkonformität, Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und als Bereicherung zu sehen, aufeinander zugehen ‐ all das sind hochaktuelle Themen.

Der Eintritt zu den Aufführungen ist frei

Wer die mitreißenden Lieder und Tänze, begleitet von einem Instrumentalensemble, die humorvollen Texte und das leidenschaftliche Spielen und Singen der Kinder nicht verpassen möchte, ist herzlich eingeladen zu einer der beiden Aufführungen: am Samstag, 18. November, um 16.30 Uhr sowie um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Columban (Paulinenstraße 98) im Friedrichshafen. Der Eintritt ist frei.