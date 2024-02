Cocktails und Sonderführung

Zum internationalen „World Bartender Day“ lädt das Zeppelin-Museum Friedrichshafen am Samstag, 24. Februar, ab 17.30 Uhr zu Drinks in Anlehnung an die historische Cocktailkarte der Hindenburg-Fahrten in passendem Ambiente ein. Jürgen Bleibler, Leiter der Zeppelin-Abteilung, führt Besucher anschließend durch die originalgetreue Rekonstruktion von LZ 129 Hindenburg und öffnet an diesem Abend exklusiv den sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Rauchsalon.

Der Abend startet mit Drinks, die in Anlehnung an die historische Cocktailkarte von LZ 129 Hindenburg kreiert und gemeinsam in der Zeppelinhalle unter der originalgetreuen Rekonstruktion der Hindenburg eingenommen werden. Im Anschluss führt Jürgen Bleibler durch die in der 33 Meter langen Rekonstruktion des Luftschiffs untergebrachten Passagierräume und bindet dabei exklusiv den sonst nicht zugänglichen Rauchsalon ein.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 23. Februar, per Mail an [email protected] erforderlich.