Bis 2040 soll der Schiffs- und Bootsverkehr auf dem Bodensee „dekarbonisiert“ werden: Das erklärte Ziel der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) war eines der Themen bei der Podiumsdiskussion „Nachhaltig mobil am Bodensee“ im Colsmann-Forum der Zeppelin-Universität.

Torsten Liebig, als Referent für internationale Mobilitätskonzepte im Verkehrsministerium Baden-Württemberg für das IBK-Projekt zuständig, berichtete von den Bestrebungen im Fahrgast- und Fährverkehr und dem weitaus größeren Problem: Den Sportbooten mit über 50 PS.

Noch gibt es für die Binnenschifffahrt keine Grenzwerte für CO2-Emissionen - doch die Zahlen sprechen für sich. Derzeit sind rund 38.000 Sportboote mit Verbrennungsmotor angemeldet. Davon sind rund ein Drittel (13.800) mit einer Motorleistung von über 50 PS (37 KW) ausgestattet.

Ist Batterie-Elektrik die Zukunft?

Der Kraftstoffverbrauch auf dem Bodensee liege bei insgesamt rund 21 Millionen Liter pro Jahr; dabei werden jährlich rund 52.000 Tonnen CO2 freigesetzt. Den Löwenanteil mit rund 52 Prozent machen dabei die 13.800 Sportboote mit über 50 PS.

Dagegen machen Fähren und Katamarane, die das ganze Jahr über fahren, nur ein starkes Viertel (27 Prozent) der Bilanz aus, sowohl bei Kraftstoff wie bei CO2. Rund ein Achtel (14 Prozent) entfällt auf die saisonalen Fahrgastschiffe; weniger als ein Achtel kommt von Fischer- und Behördenbooten, Segelbooten und den rund 24.200 kleineren Motorbooten unter 50 PS.

Sportboote mit Motoren ab 50 PS sind für über die Hälfte der Emissionen auf dem See verantwortlich. Fähren und Katamarane, die ganzjährig fahren, nur für ein knappes Viertel. (Foto: Torsten Liebig )

Bei den Bodensee-Schifffahrtsbetrieben (BSB) steht das Ziel der Dekarbonisierung bis 2035. Aber ist Batterie-Elektrik die Zukunft? Mit der MS „Insel Mainau“ ist im Sommer 2023 das erste rein elektrisch betriebene Fahrgastschiff in Betrieb gegangen - allerdings mit begrenzter Personenzahl und nur auf der Kurzstrecke von Unteruhldingen zur Insel Mainau. „Für die größeren Schiffe und die Fähren haben wir bislang keine praktikable elektrische Lösung“, so Liebig. Und die Wasserstoff-Antriebstechnologie sei noch lange nicht marktreif.

Probleme bei Verfügbarkeit von E-Fuels

E-Fuels wären vom Nutzungsprofil her die beste Lösung: Synthetischer Kraftstoff aus elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff und aus der Luft extrahiertem CO2. „Wozu der alte Saurierknochen im Boden Millionen von Jahren gebraucht hat, schafft diese Technologie in kürzester Zeit“, erklärte Liebig: Bei E-Fuels müsste man auch nur wenig am Boot umbauen.

Allerdings sei die Verfügbarkeit das Problem: Da müssten die meisten Schiffs- und Bootstankstellen um den See auf- oder umrüsten. Vor allem aber habe sich noch kein Anbieter gefunden, der E-Fuels industriell herstelle: „Bisher gibt es E-Fuels nur aus Labors und Manufakturen; jeder Liter handgemacht. Zum sechsfachen Preis wie herkömmliches Kerosin.“ Mittelfristig könne der Preis auf das Vierfache sinken; aber auch das sei noch sehr teuer.

Tempolimit schwer umsetzbar

Ein Tempolimit für Sportboote auf 10 oder 12 km/h, also maximal 6,5 Knoten, würde Verbrauch und Emissionen um 75 Prozent senken, wäre aber rund um den See politisch schwer umsetzbar, sagt Liebig. Bei den Elektro-Sportbooten, deren Anteil auf dem See derzeit unter 5 Prozent liegt, nehme die Angebotsvielfalt zwar zu, dennoch stehe der Attraktivität ihr Nutzungsprofil entgegen: „Man kann mit einer Batterieladung entweder schnell und kurz fahren oder lange und recht langsam“, so Liebig.

Insgesamt werde man wohl bis 2040 auf synthetisches Methanol umschwenken. Dazu müsse allerdings eine öffentliche Infrastruktur geschaffen werden, sagt Torsten Liebig: „Das ist das Thema, wo wir derzeit im Prozess sind.“

Dazu werde ein eigener Arbeitskreis aktiv; die IBK habe das Thema im Sommer auf der Tagesordnung. „Wir können vom Bodensee aus nicht die Welt retten, aber Leuchtturm und Musterbeispiel sein für andere Regionen und sogar Staaten“, so Liebig: „Etwa das Havelland oder der Lake Tahoe in Kalifornien, die vom Nutzungsprofil vergleichbar mit dem Bodensee sind.“