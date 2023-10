Clueso, Von Wegen Lisbeth, Alvaro Soler und Deine Freunde werden die Stars der zweiten Auflage des Festivals FN:Pop im Juli und August 2024 sein.

Wie schon bei der Premiere des Festivals im Sommer 2023 finden die Konzerte auf dem Freigelände des Graf-Zeppelin-Hauses mit Blick auf den See und im Innenhof des Kulturhauses Caserne statt.

Elon Musk scheitert am Szene-Club

Das Festival beginnt am Freitag, 19. Juli, im Kulturhaus Caserne mit der Band „Von Wegen Lisbeth“ aus Berlin. Seit Jahren sind sie Lieblinge der Popkritik, mit Songs, die zwischen Melancholie und tanzbarem Pop pendeln.

Geld sparen mit dem Familienticket Um vielen Menschen den Besuch von FN:Pop zu ermöglichen, wird es 2024 wieder das Familienticket geben. Damit können vier Personen zum Preis von drei Konzertkarten ein Konzert besuchen. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 27. Oktober um 10 Uhr exklusiv auf www.eventim.de. Ab Mittwoch, 1. November, sind die Karten dann auch an allen übrigen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Textlich verarbeiten „Von Wegen Lisbeth“ alltägliche Beobachtungen und sie besingen Prominente unserer Tage. So lassen sie Elon Musk an den Türstehern eines Berliner Clubs scheitern. Der Eintritt kostet 44,45 Euro.

Für den Samstag, 20. Juli, ist ein zweites Konzert im Caserne-Innenhof geplant. Wer dann auftritt, wird aber noch nicht bekanntgegeben. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Mit den Nachbarn im Einvernehmen

Grundsätzlich enden die FN:Pop-Konzerte um 22 Uhr, aus Rücksicht auf die Nachbarn. Am GZH hatte es wenige, aber teils hartnäckige Anwohnerproteste gegeben. GZH-Leiter Mathias Klingler sagt, man befinde sich mit den Nachbarn im Einvernehmen und in guter Kommunikation.

Kulturhaus Caserne-Geschäftsführer Claus-Michael Haydt fügt an, dass das Festival weder zu Staus noch zu überfüllten Parkplätzen geführt habe. „Der Großteil der Besucher kam mit dem ÖPNV“, sagt er.

FN:Pop wolle auch 2024 seinen Charakter als Familienfestival beibehalten, erklärt Jens Buck von Vaddi Concerts. Attraktionen wie Riesenrad und Kinderschminken soll es erneut geben, nebst einigen Überraschungen. Eine solche Überraschung ist, dass auf der GZH-Freifläche 2024 drei Konzerte stattfinden werden. Bisher waren es zwei.

„Deine Freunde“ spielen für die Kleinen

Das zusätzliche Format richtet sich an die kleinen Musikfans. Die bei Kindern beliebte Band „Deine Freunde“ tritt am frühen Freitagnachmittag, 9. August, auf der Open Air-Bühne am GZH auf.

Jens Buck, Mathias Klingler und Claus-Michel Haydt (von links) stellen das Programm des Festivals FN:Pop für 2024 vor. (Foto: Harald Ruppert )

„Dieses Jahr lag die Altersgrenze für den Besuch von FN:Pop bei sechs Jahren. 2024 senken wir sie auf drei“, sagt Buck. Dabei gilt für die Kleinen aber die Pflicht, Gehörschutz zu tragen. Der Eintritt für „Deine Freunde“ kostet 33 Euro (Kinder) und 44 Euro (Erwachsene).

Clueso ist einer für alle

Als Headliner des Festivals darf man Clueso bezeichnen, der am Freitagabend, 9. August, beim GZH auftritt. Clueso ist längst kein Hip-Hopper für Jugendliche mehr. Spätestens seit seiner Kooperation mit Udo Lindenberg können sich verschiedene Generationen auf ihn einigen. Der Eintritt kostet 59 Euro.

Alvaro Soler beschließt das Festival

Alvaro Soler trat 2022 beim Tettnanger Schlossgarten Open-Air vor 4600 Fans auf. 2024 wird der Spanier mit seinem Latin-Pop nun das Festival FN:Pop beschließen ‐ am Samstag, 10. August, um 19.30 Uhr.